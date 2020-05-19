仁寶加速生產供應鏈分散化 預期今年仍是挑戰的一年

代工大廠仁寶 (2324-TW) 營業報告書出爐，董事長許勝雄表示，全球經濟仍面臨許多不確定性，今年仍是挑戰的一年，巨大波動也將成為企業新常態，將加速推進業務、生產、供應鏈分散及多元化，並聚焦在 5G、AI、雲端技術開發，預期今年非筆電業務營收將再向上提升，中長期 4 成目標不變。

許勝雄表示，去年是嚴峻的一年，經濟環境內溫外冷，全球 GDP 成長率放緩，而美中貿易摩擦也打亂全球供應鏈體系，讓產業充滿許多不確定性，但仁寶去年筆電業務仍拿下 25% 市占，居全球之冠，伺服器、穿戴裝置、汽車電子等多元產品也呈現倍數成長，統計去年 5C 相關電子產品出貨量達 9200 萬台，年增 11%。

展望今年，許勝雄指出，將加速業務、生產、供應鏈分散及多元化，並聚焦在 5G、AI、雲端技術開發，提升非筆電業務發展，強調不單要提升產量，更要提升品質，創造更多價值，同時加速數位化、自動化。

在非筆電業務中，仁寶近年積極布局智慧物聯網 (AIoT)，其中智慧醫療與照護領域，從 2015 年以來，投資超過逾十家醫療科技團隊，統計去年整體非筆電業務營收貢獻已達 34%，約為 3333 億元，年增 2%，仁寶也預期今年比重可望提升至 35% 以上，中長期則以 4 成為目標。

全球布局方面，許勝雄表示，受美中貿易戰、新冠肺炎影響，全球產業面臨新一波分散生產、智慧製造需求，因應客戶需求，仁寶去年起也進行策略性產能調整，包含回台投資、擴建越南生產基地等。