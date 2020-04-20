宅經濟發酵 三竹Q1簡訊發送量年增13.9% 今年營收動能強

資訊服務業者三竹資訊 (8284-TE) 預計 5 月掛牌，在肺炎疫情帶動下，宅經濟發酵，刺激民眾信用卡消費與網購需求力道，營收占比最高的簡訊發送業務，今年第 1 季已發送 4 億多通企業簡訊，較去年同期成長 13.9%，許多企業也強化行銷，放大簡訊發送量，可望持續挹注今年營收動能。

三竹資訊成立於 1991 年，主要四大產品及營收占比分別為，簡訊發送 76%、行動看盤軟體 18%、APP 開發 5% 及企業即時通 1%。從去年前 3 季毛利率表現來看，以行動看盤毛利率最高，其次為 APP 開發。

三竹 2018 年共發送 14 億通簡訊，去年成長至 17 億通，且在電商雙 11 活動期間，刺激信用卡行銷、刷卡通知簡訊爆量，單月簡訊發送達到 1.7 億通簡訊歷史新高。

近來受到新冠肺炎疫情影響，營收占比最高的簡訊發送服務，今年首季業績大幅攀升，去年第 1 季共發送約 3.73 億通簡訊，今年首季突破 4 億通大關，達到 4.25 億通，平均單月發送約 1.41 億通簡訊，年增幅達 13.9%。

三竹指出，與公司合作簡訊發送的企業，多半擁有大量卡友或會員，第 1 季適逢新冠肺炎疫情，宅經濟發酵，信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳等業 務，都會透過簡訊發送提示訊息。另外，房仲與量販店客戶也有房產資訊或特賣活動資訊，在卡友及會員持續成長下，也推升簡訊發送量增。

三竹董事長邱宏哲表示，今年三大營運動能都將持續成長，其中，簡訊服務受疫情帶動的宅經濟需求驅動，而行動看盤軟體則因股市交易熱絡，每月不重複使用人數大增。法人估三竹今年營收可望續揚，有機會再創新高。