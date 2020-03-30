〈仁寶法說〉海外布局進度不停歇 擴大非PC生產 比重上看4成

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，總經理翁宗斌表示，在貿易戰、疫情影響下，海外生產布局腳步不會停，將持續擴大智慧裝置、穿戴裝置等非個人電腦生產比重，去年營收占比已達 32%，今年可望提升至 35% 以上，中長期以 4 成為目標。

仁寶近年持續擴大非個人電腦比重，朝多角化經營、降低生產風險，據了解，去年第 4 季受惠智慧裝置傳統需求旺季，非個人電腦產品營收比重成長到 4 成，個人電腦占比則達 6 成，全年比重分別占 32%、68%。

翁宗斌表示，非個人電腦產品中，穿戴裝置需求逐年提升，而伺服器、車電產品方面雖然占比不高，但因基期較低，預期今年將維持倍數、50% 成長，今年也會推出應用在 5G 的 IoT 產品，可望成為未來動能成長。

另一方面，翁宗斌指出，今年資本支出落在 50-70 億元間，跟往年差不多，應用在海外擴產、5G 等新產品投資上，仁寶在貿易戰、疫情影響下，廠商正加速海外布局、分攤風險，仁寶今年也在越南、台灣、巴西都有擴產計畫，但主要集中越南、台灣，也持續評估在印尼、泰國、菲律賓等東南亞地區設廠可能。

法人也關注近年紅色供應鏈進軍分食市場，翁宗斌指出，產業競爭一直都在，提升自動化、管理能力才是重要的，認為隨著廠商擴大全球布局，將弱化紅色供應鏈優勢，對台廠來說相對有利。