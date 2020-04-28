陳時中與美衛生部長熱線30分鐘 美方重申挺台參與WHA

衛福部長陳時中昨天與美國衛生部長阿札爾舉行電話會議，外交部今 (28) 日表示，美方對於我國成功的防疫措施感到好奇，雙方在疫苗及藥品研發上將持續合作，同時，也會持續支持台灣參與世界衛生大會 (WHA)。

針對台美兩位部長熱線 30 分鐘，談論哪些議題？外交部在例行記者會上詳細說明，北美司司長姚金祥指出，主要可分為兩大部分，首先，阿札爾對於台灣成功的防疫措施非常有興趣，雙方也提到未來台美的防疫，特別是疫苗及藥品研發，會持續合作。

姚金祥進一步表示，雙方也針對台灣參與世界衛生組織 (WHO) 議題進行討論，美方再次重申對於台灣參與世衛大會的支持，陳時中也強調，台灣除了希望參與 WHA 之外，也能夠全面參與各項技術與專家會議。

此外，陳時中也分享動人的小故事，上個月有位美籍人士在台灣轉機準備前往歐洲，不過，卻在機場篩檢過程發現有些症狀，我方決定讓他留院醫治，這位美籍人士經過一段時間治療以及三採陰程序，已經接近要出院、可以回到美國的階段，陳時中透過這個案例，強調台灣對國際防疫工作的貢獻，阿札爾也表達感謝之意，內容相當溫馨。

關於今年的 WHA，美方有無具體支持台灣的方式？姚金祥表示，台美雙方還在討論當中，因為疫情關係，這次的 WHA 到底以什麼形式召開，會是現場或視訊方式，都還沒有確定。

此外，由於國際疫情仍未趨緩，外交部決定捐贈加拿大政府 40 萬片醫療用口罩，另捐贈安大略省 5 萬片、亞伯達省 2.5 萬片、卑詩省 2.5 萬片，總計 50 萬片口罩，支援加拿大前線醫療人員，並將請官方協調將部分口罩提供加國原住民使用。