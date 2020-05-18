肺炎重挫經濟產業陷斷鏈危機 專家獻策兩大方向調整

新冠肺炎疫情重創全球經濟，產業更面臨「斷鏈」危機，資誠永續發展服務公司總經理李宜樺建議，企業調整供應鏈可從兩大方向著手進行中長線布局，包括：區域性產業鏈價值合作，並善用數位科技。

根據《2020 資誠臺灣企業領袖調查報告》顯示，「供應鏈中斷」被台灣企業 CEO 視為今年前 10 大威脅中的第 7 名，而名列第一的「貿易衝突」也嚴重影響企業 CEO 重新思考供應鏈的布局。

調查發現，對貿易戰深感擔憂的臺灣 CEO，有 54% 持續進行供應鏈調整；中國有 63% 的 CEO 積極轉移生產地。

首先在區域性產業鏈價值合作部分，李宜樺指出，企業可常就近於顧客所在區域設置工廠的布局，在品質、交期、服務上提高管理效率，也能透過成本節省反應為價格優勢，因此形成產業上下游的群聚效應。

在永續供應鏈的議題上，包括環保節能、人權保護、法規遵循都是必要控管的風險，透過區域在地上下游合作，掌握時間與空間，不僅可提升風險管理效率及效果，更可以攜手整合共同節能減廢，形成永續產業價值鏈。

數位科技部分，根據資誠調查發現，有三分之一受訪企業已開始將其供應鏈數位化。而擁有高度數位化的供應鏈和營運的公司，預計效率成長率可年增 4.1%，營收年增 2.6%。

李宜樺指出，企業在建構永續供應鏈治理架構時，透過數位科技，提出即時精準的決策資訊非常重要，從前端供應商篩選、風險管理及監控到具時效性的彈性配送、廠區的產線投料製程管理，到後端的出貨物流和最終的客戶管理一氣呵成。