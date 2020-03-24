〈廣達攜手健保署〉雙方簽署MOU協助建置智慧醫療平台 整合健保大數據

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (24) 日與衛服部健保署簽署合作備忘錄(MOU)，廣達將捐贈健保署人工智慧醫療雲運算整合平台系統，協助整合健保大數據，並運用 AI 人工智慧加速客製化健保應用、發展精準醫療。

廣達董事長林百里表示，健保資料庫就像金礦一樣，是發展 AI 醫療大數據基礎，廣達將為健保署客製化人工智慧醫療雲運算整合平台，協助健保人工智慧發展，平台整合廣達研究院所開發的軟體技術以及 AI 伺服器、大數據儲存設備等硬體設備，並以健保巨量資料庫基礎，協助研究人員操作。

健保署長李伯璋表示，全民健保已累積 25 年就醫申報資料，每年就醫紀錄結構化資料高達 8.5 億筆，是全球唯一全國性醫療影像巨量資料庫，未來與廣達合作後，將進一步朝系統性收集特定疾病，如肺癌、乳癌等，並透過專家使用經驗回饋，建立產、學、醫資料庫。

李伯璋進一步指出，健保資料運用在這次肺炎疫情中，也協助旅客旅遊史、口罩實名制等應用，未來將擴大把 AI 概念運用在健保大數據，整合現有醫療數據，發展精準醫療。

健保署 2018 年也加入國發會「亞洲矽谷試驗場域計畫」，建置健保人工智慧技術發展環境，累計完成 16 億筆健保醫療影像去識別化，並在去年 6 月開放外界申請健保醫療影像人工智慧應用試辦計畫，提供研究團隊利用去識別化電腦斷層掃描 (CT)、磁振造影 (MRI) 等影像發展 AI 模型，半年多來，已有 17 家研究團隊申請進場，未來可望導入臨床醫療，發展精準醫療