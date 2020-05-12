諾貝爾得主克魯曼：「流動性陷阱」已擴散至新興經濟體

疫情危機使拉丁美洲陷入史上最嚴重的經濟衰退，導致部分主要經濟體漸漸失去「降息」這項對抗經濟衰退的工具，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 即認為，流動性陷阱的情況正在拉丁美洲部分新興經濟體中上演。

所謂的流動性陷阱 (Liquidity Trap) 指的是當利率已低到不能再低，甚至趨近於零時，無論再寬鬆的貨幣政策都無法促進市場流動性，人們寧願以現金或儲蓄方式持有財富，不願意進行投資，貨幣政策宛如失效。

多年來，上述情況主要困擾著富裕國家，然而克魯曼認為，現在這種情況已擴散至新興市場。

疫情爆發前，拉丁美洲經濟已連續 7 年陷入低潮，如今新冠疫情爆發更是雪上加霜，然而這些國家央行政策彈藥卻略顯不足，秘魯和智利皆已將借貸利率調降至幾乎為零，並被迫採取新策略來挽救國家經濟，巴西和哥倫比亞情況亦趨同。

秘魯、智利基準利率雙雙趨近於零 (圖：Bloomberg)

IMF 此前預計，截至 2025 年的 10 年中，拉丁美洲和加勒比地區經濟很可能出現「零成長」的窘境。儘管秘魯央行表示將採用不同類型貨幣政策來支撐需求，智利也表示已開始購買銀行發行債券，但克魯曼認為上述措施比單純調降利率的效果還要更差。

2008 年全球金融危機衝擊拉丁美洲時，巴西、哥倫比亞、智利和秘魯等國央行一致將利率下調至少 5 個百分點，然而這次它們卻沒有其他選擇。

去年底疫情爆發時，上述四國政策利率皆低於 5%，現在這些國家利率範圍從秘魯的 0.25% 到哥倫比亞的 3.25%，至於地區較小經濟體如巴拉圭和瓜地馬拉的利率也都趨近於零，亞洲、東歐等地區新興市場也不例外。

墨西哥是拉丁美洲唯一利率仍遠高於通膨率的經濟體，隨著疫情衝擊浮現，該國也在持續削減利率，預計本週還會將利率下調半個百分點。

克魯曼表示，長期以來，美國、英國和日本等先進國家都是較有信用的借款者，這讓它們在獲取貸款實行經濟刺激措施上有足夠空間，然而新興市場比較不同，它們運用財政政策的能力相對受到更多限制。

「無論它們在因應當前危機所面臨的阻礙為何，新興市場的決策者都應該盡量避免使情況惡化。」他建議新興經濟體可以嘗試避免順循環 (pro-cyclical) 財政政策的歷史經驗，並在經濟下滑同時採取緊縮性財政政策。

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