疫情趨緩海外資金匯回攀升 5月累積申請金額近千億元

海外資金匯回專法上路屆滿 9 個月，隨著第一年稅率優惠倒數計時加上疫情趨緩，單月申請匯回金額突破百億，統計到 5 月 14 日止，申請匯回件數共 401 件、申請匯回金額達 937 億元，實際匯回金額共 811 億元，即將突破千億元大關。

財政部賦稅署今 (15) 日公布境外資金匯回最新統計，截至 5 月 14 日止，共有 401 件申請匯回，其中企業申請匯回共 165 件、申請匯回金額 634 億元；個人申請匯回共 236 件、申請匯回金額共 303 億元。

海外資金匯回專法自去年 8 月 15 日上路以來，每月申請匯回金額平均約百億元，但受疫情爆發影響，3 月匯回金額跌破百億元關卡降至 97 億元，在國際疫情趨緩、專法首年優惠即將屆期等因素驅使下，帶動 4 月申請匯回金額再度突破百億元。

財政部官員指出，4 月 14 日到 5 月 14 日這段期間，申請狀況比起前幾個月有明顯回溫之勢，其中個人戶單月申請件數多達 52 件，儘管個人申請匯回金額無法與企業匹敵，但在積少成多的效應下，仍有助於推升匯回金額規模持續成長。

海外資金匯回專法自去年 8 月 15 日正式實施且為期兩年，第一年匯回資金可享 8% 優惠稅率，第二年稅率提高至 10%，如將資金投入指定產業項目進行實質投資，稅率可再減半，其中首年稅率可降至 4%、第二年可降至 5%。