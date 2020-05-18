三大關鍵撐盤 未來房市不看淡

台灣疫情趨緩，房市看淡不淡。2020 年第一季全台買賣移轉件數達 69361 件，較去年同期成長 8%；而六都表現買賣移轉件數有 53369 件，較去年同期成長 6.8%，足見剛性需求撐場。至於房市有撐的理由，台灣房屋集團與中央大學產學合作報告分析，可從建商信心強、剛需支撐以及利率創新低三大關鍵來觀察。

1、建商推案信心僅短期影響，長期仍看好。台灣經濟研究院公布我國 2020 年 3 月營建業營業氣候測驗點為 85.79 點，較上月 89.78 點下滑 3.99 點，其中 60% 以上的營建業廠商看壞未來半年景氣，顯示營造業者普遍認為疫情短期內將衝擊房地產。

根據內政統計數據顯示，2020 年第一季住宅用建築物建照核發宅數 34752 宅，較去年同期成長 6%；住宅用建築物建照核發樓地板面積為 156.6 萬坪，較去年增加 8.1%。由上述數據顯示，今年第一季房市受疫情影響尚不明顯，受惠於政府持續推動公共工程，且國內疫情控制得宜，有助於穩定房市信心，建商仍是積極申請建照，看好長期發展。

2、買賣移轉件數增，全台第一季交易動能上升。今年第一季全台買賣移轉件數較去年成長 8%，僅有台南市、高雄市、 彰化縣、 南投縣 4 個縣市的交易量下降，其餘 80% 的縣市均成正成長，顯見房市受疫情影響小，剛性需求撐場，新冠肺炎疫情對台灣房地產第一季交易的影響相當有限。

3、房貸餘額達 7.49 兆創新高，利率創歷史新低。代表需求面的房貸餘額則表現穩定，中央銀行統計公布 2020 年 3 月購置住宅貸款餘額來到 7.49 兆元較去年同期 7.02 兆元，增加 6%。同時，五大銀行新增房貸金額 2020 年第一季來到約 1383 億元與去年同期 1305 億元相較，增加約 6%；房貸利率調降至 1.593%，創歷史新低，也對房市景氣有正面影響。

台灣房屋智庫表示，不論從核發建照的宅數與樓地板面積、代表交易市場動能的買賣移轉件數、或是需求面的房貸餘額統計來看，這波疫情雖有干擾，但自住客買盤仍強，加上央行降息助攻，房貸利率也來到歷史新低，待疫情控制得宜後，房市買氣回升力道可期。