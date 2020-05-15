不畏肺炎疫情 內湖最貴地段出現破億店面交易

從今年 1 月 21 日，台灣首例新冠肺炎病例確診開始，台灣抗疫已經超過百日，在這段期間，台北市的房市，仍然出現高價位的成交紀錄。實價登錄最新揭露一筆台北市捷運內湖站旁店面交易，以總價 1 億 900 萬元成交，是最近一年來的次高紀錄，交易時間就是在今年的 2 月份，可說是絲毫不受到肺炎疫情影響。

根據全國不動產企研室調查，此筆交易為「翠湖大樓」1 樓店面，位於台北市內湖區成功路四段，鄰近捷運內湖站，目前經營為「寶島眼鏡」。該店面總面積 41.26 坪，在今年 2 月以總價 1 億 900 萬元成交，總價創下一年來的次高紀錄，拆算每坪高達 264.2 萬元，單價也創下實價登錄有史以來第 3 高紀錄。

全國不動產內湖捷運店店長洪瑞喜表示，該店面位內湖湖光市場商圈，緊鄰捷運內湖站、CITYLINK 內湖店，是內湖最精華熱鬧的生活圈，也是內湖店面最高價地段，向來少有釋出，每坪單價行情落在 250 至 300 萬元之間，該筆店面過去曾開價 1.2 至 1.3 億元求售，現在以 1.09 億元成交，單價 264.2 萬元，屬合理行情價範圍。

洪瑞喜分析，捷運內湖站、湖光市場商圈店面月租金行情為每坪 5000 元，換算投資報酬率都有超過 2％，該商圈在 CITYLINK 內湖店進駐後，持續帶動消費與市場繁榮，少有店面空置，買方應是看準不錯的投資報酬率，以及內湖最核心商圈的地段門牌，因此創下高價交易。

全國不動產總經理藍怡婷表示，湖光市場商圈除了擁有百貨、傳統市場、多所學校以及捷運站利多，還鄰近美國在台協會 AIT，是內湖店面市場最高價地段，實價登錄歷年交易單價前 3 名皆位在該商圈，冠亞軍皆為湖光市場 7 坪左右小店面，分別創下 279.7、275.6 萬元高價，此次最新實價交易為成功路四段 41.26 坪店面，單價 264.2 萬元位居史上第 3 名，總價也創近一年次高，表現算是非常亮眼。

至於近一年總價最高交易，是位於東湖路「永泰金城」1 樓店面，面積 112.69 坪，在去年 9 月以 1 億 1800 萬元成交，拆算每坪單價為 104.7 萬。全國不動產內湖捷運店店長洪瑞喜分析，該筆店面前屋主在 2014 年房市高點交易，每坪單價達 119.8 萬元，去年 9 月以每坪 104.7 萬元轉手，雖賠售 1700 萬元，但仍屬合理下修範圍。觀察該店面地段，位東湖最熱鬧的東湖路，旁鄰肯德基、全聯福利中心，周邊店面月租金行情 3500 至 4000 元，投資報酬率約為 3％，以在地與汐止消費人口為主要客群，因此店面每坪仍站穩百萬身價。

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