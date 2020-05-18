〈台股盤中〉華為概念股嚇趴 台積電跛腳 指數跌破10800點

美國擴大華為禁令，台積電今 (18) 日開低跌逾 2% 拖累台股開低 61.71 點，跳空跌破 10800 點，加權指數最低打到 10730.7 點，即見低接買盤介入，月線明顯有撐，多方聚焦生技醫療、傳產龍頭股，帶動指數收斂跌勢。

美中貿易戰捲土重來，美國週五 (15 日) 擴大打壓華為，衝擊華為供應鏈後市，華為概念股今天疲弱，台積電早盤挫逾 2%，失守所有短均；聯茂、台燿、欣興、南電都一度摜至跌停，反倒 IC 設計龍頭聯發科無懼同樣是華為概念股，受到積極布局 5G 有成，開盤一度跳空漲停。

三王中除台積電下跌，股王大立光、鴻海也都表現不振，尤其大立光跌幅超過 3%，領先大盤摔破月線，鴻海跌逾 1%，陷月線保衛戰。其餘電子權值股包括面板雙虎、日月光投控、可成、南亞科、國巨等，都綠油油一片。

520 總統就職倒數，生技醫療股持續噴出，和康生、國光生、亞諾法、雃博皆亮燈漲停，泰福 - KY、懷特、中化生也都勁揚超過 6%，五鼎、神隆、生達、喬山、康友 - KY、承業醫、美時、訊映、杏輝、科妍、晶碩、中化等也都有 3-4% 以上的漲幅，表現強強滾。

傳產龍頭股也是多方聚焦所在，台塑四寶全面走揚，其中台塑化逆勢走高 2%，台塑也漲逾 1%；其餘遠東新、正新、和泰車、中華電、中鋼、寶成都表現不俗，成為帶動加權指數收斂跌勢的支柱。

整體來說，台股本周有 20 餘場法說會登場，加上 520 總統就職在即，又有中國兩會將召開等因素，市場觀望氣氛濃厚，也使台股盤整拉回的壓力增加，今天加權指數跌破 10800 點，但在 4 月 17 日 10710 高點及月線前剎車，不過預期台指期結算前都將難逃震盪。