〈台股盤前〉大盤尋求站穩10800點 留意四千金助攻及PCB類股

台股 15 日指數開高後維持強勢，同時「四千金」高價股話題不斷，顯示資金行情發燒，收 10814.9 點，上漲 34 點，成交量 1734.32 億元，台股在尋求站穩 10800 點同時，證券分析師黃漢成指出，大盤下檔在 10600 附近仍有強大支撐。

而包括華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 及金像電 (2368-TW) 等 PCB 類股也為市場焦點。。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期台股價量背離，並出現價漲量縮、價跌量增的情形，加上外資在市場站在賣方，台股仍有待一波修正後再向上。台股 15 日自營商賣超 11.01 億元，投信賣超 2.08 億元，外資及陸資賣超 19.21 億元，期貨市場外資今日未平倉口數增加 2513 口，多單未平倉口數達 41266 口。三大法人同步買超台積電 (2330-TW) 達 1 萬張。

由前一交易日市場關注大立光 (3008-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 及信驊 (5274) 等四大千金股，除大立光外其餘都有強勢表現，市場資金充沛，持續追逐高價股。

上周六早晨美股收盤指數表現，美股道瓊指數上漲 60.08 點，或 0.25%，收 23685.42 點。標普 500 指數上漲 11.20 點，或 0.39%，收 2863.70 點。那斯達克指數上漲 70.84 點，或 0.79%，收 9014.56 點。費城半導體指數下跌 38.16 點，或 2.19%，收 1700.89 點。