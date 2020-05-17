〈台股風向球〉貿易戰餘燼重燃 空方氣焰恐升溫

台股過去一周呈現區間震盪格局，周跌 86.5 點，周線終結連 2 紅，法人認為，520 總統就職典禮在即，國家隊護盤力道不弱，不過，儘管氣氛偏多，仍須留意空軍勢力反撲，尤其美中對貿易戰態度再次轉趨強硬，中國兩會召開在即，市場觀望氣氛轉濃，影響多頭追價意願。

美國總統川普延長去年簽署的「13873 行政令」一年，明著針對華爲和中興等中國通訊企業，而中國官媒環球時報則稱中國政府回擊美方「不會手軟」，會啟用不可靠實體清單反制美國。美國最新公布 4 月的新增失業人口多達 2050 萬人，失業率攀升至 14.7%，皆創下自二戰以來最高紀錄。

法人認為，美中均對疫情互推皮球，接下來貿易戰談判發展恐不樂觀，從上周五費半指數逆勢重挫逾 2% 來看，電子股短線遭逢較大雜音；另一方面，國內 520 總統就職將發表演說，中國政協和人大兩會將於 21、22 日召開，觀望氣氛將轉濃。

籌碼面來看，外資、自營商不見積極回補部位的意願，外資再次連賣 4 日，自營商也賣了 4 個交易日，空方氣焰升溫，而一周來外資前 10 大買超標的最多是富邦 VIX 達 2.8 萬張，買超 3 檔債券 ETF，反觀對多檔金控股和台積電持續賣超，對後市態度仍中性。

本周台股重要事件有 20 日台指期結算，重點大廠法說會陸續登場，包括環球晶、台泥、元大金、中壽；同時，上周五盤後公布的第一季「財爆」股，本周將陸域反映在股價上。

永豐金投顧進一步說明，隨著指數漲多、未來能反應的潛在利多變少，加上不少國家復工後都傳二次感染，川普又不時在貿易戰議題上做文章，市場現階段操作，恐不如先前積極。

儘管短期均線維持多頭排列，但量能近期僅在 1700 億元左右，尤其日 KD 交叉往下，要突破 3 月 K 線上影線 11500 點處有難度，法人建議暫不宜過度拉高持股比重。