疫情升溫 美銀：拉美經濟恐急遽萎縮6.8%

美銀 (Bank of America) 週五 (15 日) 預估，隨著疫情蔓延，經濟重啟進程不太可能順利進行，今年拉丁美洲經濟體將下滑約 6.8%。

該行表示，拉丁美洲最主要經濟體巴西國內生產毛額 (GDP) 恐萎縮 7.7%，而墨西哥將下滑 8%。

美銀經濟學家週五發布報告說，由於醫療體系薄弱、財政刺激空間有限，加上非正式勞工為數眾多，使得拉丁美洲特別容易受到疫情衝擊。

目前阿根廷處在經濟重新開放的初期階段；墨西哥可能會跟進美國腳步，先恢復製造業領域的工作。

不過美銀指出，拉美地區的新冠病毒檢測能力有限，意味著該地區解除封鎖的計劃將充滿著不確定性。

報告指出，安第斯地區國家也將遭受嚴重的經濟衝擊，預估秘魯經濟將衰減 9%，哥倫比亞萎縮 4%，智利下滑 3.2%。

美銀經濟學家在報告中指出：「疫情衝擊全球，加上該地區物價下跌、確診病例攀升，使得拉丁美洲國家陷入一場風暴，即使在上述負面衝擊發生前，拉美的經濟就苦於成長乏力。」

報告稱，拉丁美洲國家的債務水平將出現顯著上升，其中巴西、墨西哥、厄瓜多、哥斯大黎加和薩爾瓦多是受衝擊最嚴重國家。

哥倫比亞正位於失去投資級地位的風口浪尖，該國財政部預測，今年哥倫比亞 GDP 將收縮 5.5%；而秘魯和智利的債務亦將大幅增加。

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