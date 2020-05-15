WHA下周登場台仍未獲邀請函 陳時中：努力到最後一刻

今年度世界衛生大會 (WHA) 將於下周一 (18 日) 以視訊方式舉行，今 (15) 日是最後一個工作天，衛福部長陳時中指出，台灣尚未收到邀請函，會持續努力到最後一刻，至於是否透過友邦視訊參與，陳時中說，任何形式都不排除。

自年初疫情爆發後，國內首度迎來連續七天零確診，也是連續 32 天未出現本土病例。台灣聯合國協進會今天在立法院舉辦國際視訊會議暨台灣參與 WHO 國際記者會，陳時中受邀出席為台灣發聲。

媒體關切是否收到 WHA 邀請函，陳時中指出，目前仍未受邀，每一年參加 WHA 都是非常困難的一件事，但也因為參與有其重要的健康意義，我們會持續努力到最後一刻。

若屆時無法參與，台灣有沒有其他可行方法？陳時中表示，場外會議都有陸續安排，外交部努力協調中。至於是否會透過友邦視訊討論，他說，各樣方式都不排除。

陳時中表示，雖然有些地方築起了高牆，但還是要自己努力跨越，這需要長時間的努力，不是任何單一事件就能改變，唯有大家上下一心的努力，才有這樣的可能，而在這努力的過程，也讓世界看到台灣。

我國防疫成效世界有目共睹，今年共有 14 個友邦國家提案支持台灣以觀察員身分參與 WHA，陳時中昨天也表示，非常高興看到很多國家支持台灣，雖然不見得會成功，但「世界已經起風了」，並透露有相關會議，但先賣關子，暫不公布。

此外，美國聯邦眾議院近半數議員 205 人，今天聯名致函世衛組織秘書長譚德塞，要求 WHO 邀請台灣以觀察員身分參與 WHA，並參與世衛專家技術會議，並強調台灣對全球公衛的承諾及處理疫情的作為，證明有其價值。