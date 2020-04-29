陳時中鬆口：在適當防疫下 重要經貿往來擬先放寬

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍未趨緩，昨 (28) 日確診數突破 300 萬人大關，不過，美、法等國都已宣布將陸續解封重啟經濟，對此，衛福部長陳時中表示，考量台灣是貿易國家，在適當防疫下，放寬重要經貿往來是有必要的，目前正在研議中。

行政院會 23 日通過追加紓困振興特別預算 1500 億元，整體特別預算達 2100 億元，立法院財政、內政、經濟、交通等委員會聯席會議今 (29) 日繼續審查。

立委賴士葆關切全球疫情發展是否已到高峰？陳時中表示，國際確診病例昨天突破 300 萬人，死亡人數超過 21 萬，死亡率因此攀升至約 7%，較過去高出許多，顯示國際疫情仍不穩定，距離平緩還需要一段時間，目前無法判斷疫情高峰會落在何時。

立委曾銘宗詢問，日本近日宣布禁止外籍人士入境的禁令將延長至 5 月底，台灣相關邊境管制措施會持續到何時。陳時中鬆口，目前正在研議，相關必要的商業行為、經貿往來可能會先放寬，但強調一定要有防疫的準備。

陳時中表示，儘管國外盛行率高於台灣，風險相對較高，但我國是貿易的國家，重要經貿往來有其放寬的必要，在怎麼樣的適當防護下，讓國際經貿活動展開，是我們正在努力的目標。

至於如何放寬各項防疫管制措施，陳時中說，要看社會集體行為，是否能符合防疫規範，是否能常態化、規律化去執行。賴士葆追問，要觀察多久才能做出判斷，陳時中表示，不想觀察到 1 個月這麼久，原則上就是遵守得越好，開放得越快。

另外，立委也關切台灣能否參與今年的世衛大會 (WHA)，陳時中表示，目前 WHA 朝向以視訊方式，在 5 月 18 日舉行，並縮短會期，我方也積極爭取參與，若未受邀，也希望爭取發言的機會，正持續努力中，不過，在 WHA 上發言的機率恐不到 50%。