〈富邦金法說〉Q1台股部位下降679億元 總座解釋非減碼

富邦金 (2881-TW) 今 (14) 日召開第一季線上法說會，富邦人壽第一季台股部位大降 679 億元，但大買海外債 1665 億元，富邦金總經理韓蔚廷解釋，台股部位減少是市價評估的原因，並沒有大舉減碼台股。展望第二季，富邦金預估台灣央行將再降息半碼。

富邦人壽 2020 年第一季投資績效表現亮眼，稅後純益達 161.02 億元，較去年同期大幅成長 425%。依據其所揭露投資組合來看，台股部位從去年底的 3900 億元，降到今年第一季的 3221 億元，大降 679 億元，國內債券也從 5970 億元降到 5283 億元，減少 687 億元；而海外債券部位，則從去年底的 2 兆 1419 億元，增加到 2 兆 3084 億元，增加 1665 億元。

韓蔚廷解釋，國內股債部位減少是市價評估的原因，並沒有大舉減碼，對台股後市的看法，現在交易量比去年增加很多，挺熱絡的，主要是反映台灣疫情控制比較好，經濟受影響比較有限，且對股票投資看的是中長期，該公司今年股利收入會比去年度增加。

資本利得方面則大豐收，富邦人壽第一季股票資本利得 90 億元、債券資本利得也入袋 166 億元，成為挹注富邦人壽獲利大躍進的主要動能。

至於海外固定收益的投資策略，以投資等級公司債及金融債為主，隨市場狀況調整配置，地區別以北美為主要投資區域，各區域採動態調整策略。投資收益主要來自經常性投資收益，受惠股利收入及基金配息帶動，經常性投資收益較去年同期成長 7% 達 309 億元。

整體來說，富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020 年 3 月底總投資資產達 4 兆 247 億元，較去年同期成長 6.2%。

此外，由於 2019 年躉繳商品停售效應使基期較高及疫情影響，富邦人壽 2020 年第一季初年度保費（FYP）為 371 億元，較去年同期下降；續年度保費為 1056 億元，較去年同期成長 10.2%，初年度保費及續年度保費皆排名業界第二；2020 年第一季總保費收入 (TP) 為 1427 億元。

受惠傳統分期繳保單佔比提升，初年度等價保費 (FYPE) 達 206 億元，較去年同期成長 35.3%，排名業界第一。新契約價值 (VNB) 達 89 億元，較去年同期成長 8.3%。由於業務員通路及外部銀行通路的分期繳業績顯著提升，有助提高初年度等價保費占比及成長。

在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽 2020 年第一季經常性避險成長下降，避險後經常性收益率較去年同期提升至 2.61%。保費帶動整體負債成本持續改善，產品組合中由於分期繳佔比提升，使首年成本增加，故損益兩平點上升。

展望第二季，韓蔚廷預估，台灣央行第二季有可能繼續降息半碼，如同央行總裁楊金龍所說，台灣利率還有降息空間，但不會到負利率，新冠疫情雖然控制較好，但台灣是開放型經濟，歐美的狀況對台灣還是會有所影響，所以預估仍會降息半碼。