15家金控4月獲利回神 富邦金奪四冠王 華南金前4月獨虧

15 家金控今 (2020) 年 4 月獲利全數出爐，受到 4 月股市回神，擺脫 3 月有 4 家金控單月虧損的窘境，4 月所有金控全數恢復正數呈現獲利，其中，富邦金 (2881-TW) 蟬聯金控單月獲利、累計前 4 月稅後純益、累計每股純益再加上最佳進步王共奪「四冠王」，15 家金控 4 月合計獲利較前一個月翻倍。

若拉長前 4 個月來看，除了富邦金、國泰金、中信金、國票金較去年同期成長之外，其餘金控皆衰退，其中，富邦金年成長 66% 為進步王，衰退最大的是華南金，直接由盈轉虧，為目前累計前 4 月唯一虧損金控，而開發金控前 4 月獲利較去年同期衰退 67.21%，也是退步較多，兆豐金控也幾近腰斬。15 家金控合計前 4 月合賺 1167.59 億元，較去年同期小幅成長 1.4%。

富邦金勇奪四冠王 前 4 月獲利年增 66%

富邦金 4 月自結稅後純益 52.01 億元，雖較 3 月 81.24 億元明顯下滑，但仍較去年同期成長 17%。累計今年前 4 月稅前淨利為 313.25 億元，累計稅後淨利 281.64 億元，較去年同期成長 66%，每股純益 (EPS) 為 2.75 元，奪下金控單月獲利、累計前 4 月稅後純益、累計每股純益再加上最佳進步王共奪「四冠王」。

富邦人壽 4 月稅後純益為 15.57 億元，累計前 4 月稅後純益 176.59 億元，較去年同期成長 256%，主要受惠於投資績效表現優異。台北富邦銀行 4 月稅後純益. 91 億元，較去年同期成長 27%，核心收益包括：利息收益與手續費收入維持穩定，累計前 4 月稅後純益. 19 億元。北富銀截至 4 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 696%。

富邦產險 4 月稅後純益 01 億元，累計前 4 月稅後純益. 85 億元，較去年同期成長 13%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前 4 月簽單保費收入較去年同期成長 10%。富邦證券 4 月稅後純益 58 億元，較去年同期大幅成長 51%，獲利成長主要受惠於資本市場復甦，累計前 4 月稅後純益. 28 億元。

國泰金 (2882-TW) 自結 4 月稅前淨利 37.5 億元，稅後純益為 41.0 億元，累計前 4 月稅後純益 276.1 億元，年增 55%，每股稅後純益為 2.07 元。國壽 4 月稅後純益 15.1 億元，加上 4 月投資績效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，4 月 FYP 金額為 104 億元、FYPE 金額為 41 億元，單月 FYP 及 FYPE 業界排名皆第一。

中信金前 4 月獲利年增 12% 台灣人壽獲利大躍進 33%

中信金 (2891-TW) 自結 4 月單月稅前盈餘為 37.43 億元，稅後純益為 31.81 億元，累計前 4 月合併稅前盈餘 179.81 億元，合併稅後純益 153.41 億元，年增 12.2%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 0.79 元。

中信金表示，4 月份各項核心業務維持穩健，且 4 月份投資市場回穩，金控整體獲利表現良好。中信金控前 4 月累計稅後純益較去年同期成長 12%，旗下子公司中國信託銀行及台灣人壽累計稅後純益分別較去年同期成長 5% 及 33%。

新壽轉虧拖累新光金前 4 月獲利衰退 玉山創投投資虧損評價已見縮小

新光金 (2888-TW) 自結 4 月稅後純益 2.04 億元，較 3 月衰退，累計前 4 月稅後純益 69 億元、年減 13. 1%，累計 EPS 0.55 元。新光金 4 月獲利衰退，主因新台幣對美元 4 月大幅升值，使得新壽匯兌成本攀升超過 30 億元，新光人壽 4 月因此由盈轉虧為稅後淨損 6.53 億元，外匯價格變動準備金餘額也從 15 億元降到 4 月底僅剩下 9 億元。

玉山金 (2884-TW) 自結 4 月單月稅後純益 16.0 億元，較上個月增加 25.4%，累計前 4 月稅後純益 61.4 億元，較去年同期減少 11.0%，EPS 為 0.53 元。玉山金表示，主要子公司玉山銀行累計前 4 月稅後盈餘 63.9 億元，較去年同期衰退 4.8%；玉山創投拖累較大，但 4 月份股市回穩，玉山創投投資部位評價虧損已見縮小。

第一金躍居公股獲利王 兆豐金前 4 月獲利年減 48%

第一金 (2892-TW) 自結 4 月稅後純益 22.05 億元，較 3 月暴增 27.98 倍，累計前 4 月稅後純益 51.42 億元，較去年衰退近 2 成，每股稅後純益 0.41 元，登上公股金控獲利王寶座。

第一金核心子公司第一銀行單月稅後純益 20.1 億元，其中，受中央銀行降息與紓困貸款影響，導致手續費與淨利息收益雙雙衰退，手續費收益月減 11%，淨利息收入也較前月減少 6.4%；至於財務操作部分，受惠股市反彈，帶動銀行財務操作收益進帳增加，4 月來自金融交易收益共 18.58 億元，成為挹注銀行獲利的功臣。

兆豐金 (2886-TW) 擺脫 3 月股災虧損，4 月單月稅後純益 34.37 億元，不但已回復正常水準，年增幅更近 25%，累計前 4 月稅後純益 53.66 億元，但受 3 月虧損影響，導致前 4 月獲利仍較去年同期大減 48%，累計今年前 4 月每股稅後純益 (EPS) 0.39 元。

合庫銀 4 月提列備抵呆帳 10 億元 台新金前 4 月獲利年減 25%

合庫金 (5880-TW) 自結 4 月單月稅後純益 11.23 億元，累計前 4 月稅後純益 52.28 億元，每股稅後純益 (EPS)0.39 元。核心子公司合庫銀 4 月因為放款提列、遠東航空呆帳提存等，光是 4 月提列備抵呆帳將近 10 億元，導致銀行稅後獲利不到 10 億元、掉到只有 9.44 億元，不僅較前月減少 2 成，也比去年同期衰退 25%，也使得合庫金前 4 月獲利不再是公股獲利王，且重回金控獲利中段班之列。

台新金 (2887-TW) 自結 4 月稅後純益為 16.52 億元，累計前 4 月稅後純益 42.1 億元、年減 25.5%，每股稅後純益為 0.34 元，其中，台新銀行 4 月稅後純益 11.11 億元，較前月大幅成長 307%，主要是 4 月核心業務淨利息收入持續穩健，加上金融市場逐步回溫致投資收益較上月大幅成長。資產品質維持穩健，截至 4 月底，逾放比為 0.21 %，備抵呆帳覆蓋率為 691.93 %。

台新金進一步指出，台新證券 4 月稅後純益 3.08 億元，主要是當月大盤指數回穩，營業證券評價回升投資收益增加所致。各項業務持續穩健發展，受疫情干擾影響逐漸縮小，經紀業務市佔續創新高。

永豐金 (2890-TW) 自結 4 月稅後純益 11.71 億元，較去年同期的 8.47 億元，大幅增加 38.3%，主要成長動能來自於 4 月股市回穩，使得投資部位獲利大幅增加，其中，又以永豐金證券及永豐創投貢獻最多。

開發金前 4 月獲利年衰退最多 華南金前 4 月獲利獨虧

開發金 (2883-TW) 自結 4 月單月轉虧為盈，比起上個月的虧損，4 月稅後純益 20.56 億元，但前 4 月累計稅後獲利 15.67 億元，年減 67.21%，為較去年同期衰退幅度最大的金控，累計每股純益 0.11 元。

開發金表示，子公司凱基銀行主要業務維持穩定獲利，加上受金融市場回穩的評價回升，4 月稅後純益 4.69 億元，前 4 月累計稅後純益 10.34 億元；而證券部分，因疫情趨緩強化投資人信心，帶動經紀收入持續發酵及投資操作得宜，凱基證券 4 月稅後獲利 10.18 億元，前 4 月累計獲利 10.89 億元；中華開發資本受惠於全球資本市場回穩，支撐投資部位評價，4 月份稅後獲利 8.17 億元，前 4 月累計稅後虧損縮小為 9 億元；中國人壽 4 月份稅後獲利 9.31 億元，前 4 月累計稅後獲利 53.9 億元。

前 4 月只有華南金 (2880-TW) 獨虧，因尚未完全彌補永昌證權證鉅額虧損，華南金累計前 4 月稅後仍虧損 1.61 億元，成為目前 13 家金控中，唯一虧損的金控。不過，4 月單月獲利已轉虧為盈、稅後純益 12.87 億元，累計前 4 月虧損也縮小至 1.61 億元，每股淨損 0.01 元。