Strategy Analytics：三星Galaxy A51是今年Q1全球最暢銷安卓手機

根據 Strategy Analytics 的研究報告顯示，三星 Galaxy A51 在 2020 年第一季成為全球最暢銷的 Android 系列智慧型手機，全球出貨量為 600 萬部，市占率 2%。小米 Redmi 8 則位列第二名。 Android 手機市場逐漸由平價機型所主導。

三星 Galaxy A51 是全球最暢銷 Android 手機 (圖片：Strategy Analytics)

Strategy Analytics 總監 Linda Sui 表示：「在 2020 年第一季，全球智慧型手機出貨量總計達到 2.75 億支。Android 部門佔第一季全球智慧手機出貨量的 86%。如今全球絕大多數售出的手機是 Android 系列型號。」

Strategy Analytics 執行總監 Neil Mawston 表示，在 Android 細分市場中，三星在 2020 年第一季佔據了全球前 6 名中的 4 個，而小米則佔據了 2 個，另外，三星的 Galaxy S20+ 以 1.7% 的市佔率排名第三，也是前 6 名中唯一的高階機型。

三星 Galaxy A51 是全球最暢銷的 Android 智慧型手機型號，在第一季全球智慧型手機中佔 2.3% 的市占率，在歐洲和亞洲地區 Galaxy A51 受到歡迎。

小米 Redmi 8 則是全球第二大受歡迎的 Android 手機，在 2020 年第一季佔了 1.9% 的市占率，該款機型在印度和中國以及在整個歐洲越來越暢銷。

Strategy Analytics 副總監 Juha Winter 則表示：「由於近年來行動手機運營商減少了補貼，而且許多國家正陷入疫情爆發後的經濟衰退，全球智慧型手機消費者對價格越來越敏感，他們正在尋找新的 Android 系列，以獲得最大的性價比。三星 Galaxy A10s、小米 Redmi Note 8 和三星 Galaxy A20s 躋身全球第四、第五和第六大最受歡迎的 Android 智慧型手機，進一步表明許多消費者希望以合理的價格獲得物有所值的設備。」