【馮冠華專欄】美股不濟，港股勢危？

5 月 14 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三反覆下跌。指數以 24112 點開出，下跌 134 點，之後在 A 股回升下，恆指曾轉跌為升，最多曾上升 74 點，高見 24320 點；但最終仍是報跌，以 24180 點收盤，下跌 65 點。成交金額按日上升約 7% 至 1035 億。港股通南下維持淨流入，金額上升至約港幣 34 億。滬深股通北向轉為淨流出，但金額只約人民幣 2 億。藍籌 22 升 26 跌 2 持平。

板塊方面，醫藥、內地電力、啤酒、內需、物管及醫療設備股表現較好。做空方面，比率急升至 16.0%。牛熊證街貨最新比例為 40:60，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 45:55。重貨區方面，熊證仍在 25000-25099，牛證上移至 23500-23599。恆指夜期報 23848 點，下跌 221 點，低水 332 點，港股 ADR 下跌 11 點，相當於恆指 24169 點。

簡評：昨天上證一度再突破 2900 點，雖然最終又是得而復失，但能終止兩連跌，也算不俗。由於兩市成交金額只是六千餘億人民幣，滬深股通北向又轉回淨流出，A 股升市的說服力不算很強。港股方面，受美股週二尾市急跌影響，低開是可以理解的，盤中在騰訊（700）帶動下曾倒升，而能造好的板塊也是熟口熟面的，如醫藥及物管股。有本地基金經理曾笑言，現今港股牛熊並存，強者越強，弱者如一些舊經濟股則越弱，此言不虛也！在成交金額沒有任何突破下，北水的買賣會變成板塊及個股的一大動力，多隻近日錄得港股通南下資金淨流入的個股，如小米（1810）、港交所（388）及美團點評（3690）等，昨天表現也優於大市，後者更再創上市新高。

另外，昨天也有熱錢炒作 MSCI 剛公佈的新貴，與及兩隻被納入藍籌大熱，即百威亞太（1876）及安踏（2020），炒股不炒市，鐵證如山。注意昨天做空比率急升，牛熊各自的重貨區，街貨量也累積不少，感覺上離爆邊的時間不遠了。

收盤後公佈季績的騰訊和中芯國際（981）沒有令股東失望。股王在遊戲收入增長帶動下，收入與盈利均接近市場預期的上限。盈利更創單季新高。雖然其股價昨天在創下 52 週新高後要倒跌收場，但這份季績確實不差，績前大升是否會令股價出現反高潮？從基本因素、恆指夜期早段的走勢與 ADR 的表現，股王股價應繼續造好的。至於中芯，公司早前已上調一季度的收入及毛利率，所以第一季度的季績不算意外。公司第二季的收入及毛利率指引維持增長，今天股價應有不俗表現。

在騰訊公佈業績後，筆者曾滿心歡喜的想，今天的早報會是輕鬆不了的工作，股王帶動港股上升似是順理成章。或許川普和鮑威爾也有留意這點，總是要和港股對著幹！先有聯儲局主席鮑威爾出言指經濟增長疲弱狀況持續，再有美帝在推特發文指「世界被中國的瘟疫襲擊。100 個貿易協議都不會有差異，所有這些無辜的生命都失去了！」雙重出手後道指又大跌逾五百點，恆指夜期也轉升為跌。

筆者早前也曾指出，在美國大選前，川普會不停地利用仇中來爭取選票，真相不重要，愚民買票最實際。週二恆指三百多點的下跌已證明了港股的敏感，今天看來又要受考驗了。

2）美股上日市況總結：美股三大指數下挫，當中道指下跌 517 點或 2.17%，標指及納指則分別下跌 1.75% 及 1.55%。十年期債息回落至 0.654%。美滙指數上升至 100.2。紐約期油下跌至 25.29 美元。恐慌指數 VIX 上升 6.8% 至 35.28。黃金上升至 1723.3 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：騰訊（700） 公佈首季度業績，上季收入按年增長 26% 至 1080.6 億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年升 29% 至 270.8 億元，均勝市場預期。

中芯國際（00981）公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 6416.4 萬元 (美元 ‧ 下同)，按年大升 4.23 倍。期內，收入 9.05 億元，創季度收入歷史新高，按年增長 35.28%；毛利率 25.8%，按年增 7.6 個百分點。中芯表示，先進工藝研發與業務進展順利，持續拓展通訊、手機、汽車、消費電子相關領域。公司決定資本開支上調 11 億美元，至 43 億美元。中芯預期第二季度收入環比增加 3% 至 5%，毛利率介乎 26% 至 28% 的範圍內。

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