美國4月PPI衰退1.2% 創2015年來最大跌幅

美國勞工部於週三 (13 日) 公佈 4 月份的生產者物價指數 (PPI) 年增率，報 -1.2%，較 3 月份的增長 0.7% 大幅下滑，且創下自 2015 年以來最大跌幅。

市場先前預估，美國 4 月份 PPI 將較去年同期衰退 0.3%，但實際衰退幅度卻較預期更為嚴重，顯示由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊、加上能源價格的重挫，導致美國物價增長疲弱。此外，4 月份的 PPI 月增率則報 -1.3%，較 3 月份的 -0.2% 下滑，且衰退幅度大於市場預估的 -0.5%。

美國 PPI 年增率、月增率 (圖：Zero Hedge)

扣除能源及食品價格的核心 PPI 指數年增率，則報 0.6%，增長幅度創下自 2015 年底以來最低，核心 PPI 指數的月增率則報 -0.3%，較 3 月份的增長 0.2% 下滑。

為了防止新冠疫情的擴大，全球有 187 個國家，已採取了為期數週或數個月的封鎖措施，因此，造成國內外需求雙雙呈現萎縮的態勢，並對於生產者物價的走勢造成壓力。

而生產者物價指數的下滑，亦將導致消費者物價的增長受到限制，根據美國勞工部於週二 (12 日) 公佈數據顯示，4 月份的核心 CPI 指數衰退了 0.4%，創下自 1957 年以來最大跌幅。

生產者物價指數的組成份為貨物及服務，4 月份貨物的成本較前月份下跌了 3.3%，為自 2009 年以來最大的跌幅，而有 3 分之 2 的跌幅，是來自於汽油價格的重挫，汽油價格於 4 月份暴跌了 57%，創下自 1947 年 2 月以來最大跌幅。

此外，扣除食品、能源及貿易服務後的核心 PPI，則較 3 月份下滑了 0.9%，並較去年同期下滑 0.3%。

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