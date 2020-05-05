經濟重啟有望刺激石油需求回升 油價連續5日上漲

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情逐漸放緩，美國及其他各國皆採取逐步開放經濟的措施，市場預期在經濟重啟之後，全球石油需求量將有望回升，並疏緩石油供給過剩的壓力，促使油價連續 5 日呈現上漲的趨勢。

於週二 (5 日) 台北時間晚上 11 時許，WTI 原油期貨價格上漲 17.61%，達每桶 23.98 美元。

WTI 原油期貨價格 15 分鐘 k 線圖

WTI 原油期貨價格於週一 (4 日) 上漲了 3.08%，為自 4 月中以來首次突破每桶 20 美元以上，並於週二 (5 日) 一度上漲超過 18%。此外，布蘭特原油亦上漲了 11%，突破每桶 30 美元。

能源分析公司 Rystad Energy 表示，石油需求最低迷的時期已經過了，隨著需求的逐漸回溫，預期接下來石油價格將可獲得支撐。

針對油價的上漲，美國總統川普於週二 (5 日) 在推特發文表示，石油需求開始回溫，油價也正在上漲！

川普推特發文 (圖：CNBC)

由於新冠肺炎疫情造成生產活動中斷、以及航空旅遊需求大幅衰退，導致石油需求量萎縮，根據統計數據顯示，4 月份全球石油需求量約莫減少了 3 分之 1。

但自 5 月份開始，美國各州政府採取階段式的經濟活動開放，義大利也計劃於本週開始復工，因此，投資人樂觀預期石油需求將有望回升。

RBC 分析師 Michael Tran 表示，雖然油價在數週前跌落至歷史低點，但隨著各國重啟經濟活動，提振了投資人對石油市場的信心。

Alerian 的研究主管 Stacey Morris 則表示，許多企業皆指出，美國的能源需求在 4 月底開始呈現好轉跡象，特別是對於汽油的需求。

此外，美國能源資訊管理局 (EIA) 數據顯示，截至 4 月 24 日的當週石油生產量，為平均每日 1210 萬桶，與 3 月份的高點相比，每日生產量減少了約 1 百萬桶。其中，包括艾克森美孚 (XOM-US) 及雪佛龍 (CVX-US) 皆宣佈削減石油產量，以因應油價下跌所造成的衝擊。

但是，儘管油價於近日來強勁反彈，但仍無法彌補先前的重挫，WTI 原油及布蘭特原油的期貨價格，自 52 週高點以來分別下滑了 68% 及 62%。