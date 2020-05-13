〈群聯法說〉疫情影響Q2營運有壓 全年獲利仍樂觀

快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW) 今 (13) 日召開線上法說會，董事長潘健成表示，第 2 季營收明顯受到影響，毛利率估較第 1 季下滑，但仍能維持基本獲利；近來產品價格雖有壓，但若疫情趨緩，且未再出現第二波，看好消費性電子需求可望回溫，價格也將走揚，對今年獲利仍樂觀看待。

潘健成表示，第 2 季資料中心、筆電需求都在成長，但整體消費性電子需求疲弱，疫情使相關需求遞延，市場 ASP 快速下跌，且有同業開始降價競爭，拖累群聯產品價格，衝擊第 2 季營收與毛利率，但估仍可優於去年同期，第 2 季還是會維持基本獲利。

從記憶體市況來看，潘健成指出，4 月時原廠仍看好資料中心、筆電需求拉貨，但 5 月起筆電、資料中心需求逐漸轉趨保守，不過，原廠目前仍沒有意願調降價格，6、7 月時，筆電與資料中心需求動能趨緩，原廠應會有降價壓力。

潘健成認為，疫情趨緩後且未再出現第二波疫情，消費性電子需求應該很快就會回來，遊戲機上市前拉貨動能，也將刺激需求成長，筆電需求則估將下滑。

潘健成強調，受疫情影響，設備廠裝機因此遞延，今年市場新增產能有限，一旦需求恢復正常，市場供給可能短缺刺激價格上揚，因此整體他對全年獲利仍樂觀看待。

遊戲機客戶方面，群聯包括模組與控制 IC 都持續出貨中，潘健成表示，目球三大遊戲機公司，已打入其中 2 家客戶，第 3 家還需要努力。