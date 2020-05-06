MSCI季度調整 法人點名四檔可望獲納入成分股 一檔恐遭剔除

MSCI 預定 5 月 13 日公布半年度權重調整，兆豐投顧今 (6) 日指出，台股權重有機會獲小幅上調，點名四檔個股有望新納入 MSCI 成份股標的，包括台勝科 (3532-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、富邦媒 (8454-TW) 和裕日車 (2227-TW)，但華航 (2610-TW) 需防遭剔除 MSCI 成份股。

兆豐投顧說明，自 2 月 13 日調整過後，台股市值占亞太國家 (除日本以外) 比重小幅增加 0.2%，因此預期，本次台股在權重調整中有小幅上調機會。

據兆豐投顧統計，近 2 年共 9 次 MSCI 權重調整中，有 6 次調整與外資買賣超方向一致，顯示 MSCI 台股權重調整和外資操作方向呈明顯正相關，其中，上一次調降台股權重後至 2 月底，外資一口氣賣超 1241 億元。

兆豐投顧進一步指出，台勝科和富邦媒自 2 月 12 日至 4 月 30 日期間，總市值均突破 500 億元，同時，矽力 - KY、裕日車市值至 4 月底也分別來到 1096 億元、809 億元，占非成份股總市值比率明顯攀升，因此看好有望列入 MSCI 新成份股。

不過，華航市值跌破 500 億元、且外資大幅減碼，不排除本次調整恐從 MSCI 成份股中遭剔除。