盤前財經大事搶先讀2020年05月13日

今日操盤前瞻

美國 4 月 PPI

韓國 4 月失業率

紐西蘭央行利率決策

法說會：華碩、光群雷、太子、台新金、力旺、敦泰、智冠、群聯、穩懋、冠星 - KY

股東會：南港、中航、永豐金、東浦、鈺創、夠麻吉

川普：美國應接受「負利率」這份大禮！

近日在三位聯準會 (Fed) 官員試圖淡化負利率想法後，美國總統川普仍推文表示，支持美國接受「負利率」這份大禮。閱讀全文...

劍指中國！川普狙擊中概股 美國會提「新冠究責法」

川普政府正擴大制裁中國的手段！美國總統川普已指示聯邦養老基金取消中概股的投資。此外，美國共和黨參議員格雷厄姆提出一項法案，建議賦予美國總統權力，對中國實施廣泛性的制裁。閱讀全文...

台泥 Q1 純益腰斬 EPS 0.55 元

台泥 (1101-TW) 12 日公告第一季財報，在淡季以及疫情衝擊下，稅後純益 29.99 億元，季減 53.8%、年減 24.1%，每股純益 0.55 元。閱讀全文...

台積電 Q1 每股配息 2.5 元 9/17 除息 再大舉發債 600 億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (12) 日召開董事會，通過多項議案，核准第 1 季每股配發 2.5 元現金股利，維持去年第 4 季水準，預計 9 月 17 日除息。閱讀全文...

五大幣別壽險保費 7 月最高漲 3 成 三險種影響最大

為確保我國壽險業者穩健經營，並使新契約的準備金負債能適時反映市場利率，金管會昨 (12) 日宣布，7 月 1 日適用的壽險業新臺幣新契約保單之責任準備金利率降 1 碼、美元降 2 碼、澳幣降 4 碼、歐元及人民幣保單則須看保單負債存續期間而訂，保險業預估，連動台幣、美元的各天期保費最高將漲 30%，還本終身險等三大險種受影響最大。閱讀全文...