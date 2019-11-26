明年再擴大A股納入因子 MSCI：將徵詢法人意見

MSCI 今年最後一次擴大納入 A 股將於今 (26) 日盤後正式生效。投資人關心的另一個重點就是，MSCI 是否將再諮詢國際法人進一步擴大 A 股在指數權重的意見。

MSCI 表示，研究團隊將收集市場反應並擇時就明年是否進一步納入 A 股展開全面性的諮詢。目前外資對後續擴大納入的主要顧慮在於，包括對沖工具仍不夠豐富，需要再進一步補充、中國和香港交易休市的差異、中國與國際股票交割周期不同等。

分析人士預估，如果明年各對沖工具能如預期穩健運作，為海外法人提供更有效的對沖避險機制，不排除 MSCI 會再提出擴大納入 A 股計劃的可能。

但鑑於需要 8 個月左右時間落實，因此如果 MSCI 在 2020 年第一季的季度調整中提出擴大納入 A 股徵詢意見，那明年才有機會見到 A 股擴大納入的可能性。此外，如果未來科創板股票納入陸股通標的，那 MSCI 可能會適時將這些股票納入其新興市場指數。

不過美國共和黨參議院議員近期才建議限制美國退休基金不應再投資中資企業，更傳出美國政府亦有意提出類似限制，這方面的不確定性恐將影響 MSCI 進一步擴大納入 A 股的進程。

MSCI 於本月初公布第三階段 A 股擴大納入調整，A 股納入因子由 15% 增加至 20%。MSCI 中國指數將納入 204 檔 A 股，其中 189 檔為中型股。而在今日納入後，MSCI 中國指數及 MSCI 新興市場指數，A 股權重將分別為 12.1% 及 4.1%。

有分析師指出，參考韓國和中國台灣經驗，目前 A 股正處外資持續流入的初期階段。受惠於 A 股納入權重的增加，再加上 A 股相對全球其他國際股市的估值更低，預估明年北向資金將繼續增加 A 股配置。