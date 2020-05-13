神發展！輝瑞稱疫苗最快10月能出土

市場盼著新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗早日問世，各家製藥大廠都在爭先恐後成為攻克病毒的救星。

美國製藥巨頭輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 週二 (12 日) 宣布將進一步擴大新冠肺炎的疫苗人體試驗，希望受試者能在 9 月份前達到數千人，最快能在 10 月底提供數百萬劑疫苗。

輝瑞執行長 Albert Bourla 週二 (12 日) 表示，公司計畫在 9 月前，將新冠肺炎疫苗的人體試驗擴大至數千名受測患者。

輝瑞與德國製藥商 BioNTech 合作共同開發出實驗性病毒疫苗 BNT162，並已於上週二展開第一批人體試驗，輝瑞希望首批臨床試驗的受測者至少能達到 360 人。

上週，這家總部位於美國的製藥巨頭與德國製藥商 BioNTech 合作，將其潛在疫苗 BNT162 的劑量注射到了美國的第一批人類受試者中。該公司表示希望在臨床試驗中測試多達 360 人。

Bourla 於視訊會議上表示，輝瑞目前正在測試四種不同的疫苗變體。執行長表示，現下他們正在即時追蹤數據，並監控疫苗劑量的安全性，因此他們能掌握確切數據，疫苗最快能在 6 月或 7 月脫穎而出。

他補充，若試驗結果證明 1 至 2 種疫苗變體有效，公司將擴大試驗力度，並在 9 月份啟動大規模的研究，估計將有成千上萬名受測者參與。。

Bourla 表示：「若一切順利，我們認為疫苗是安全有效的，且美國食品暨藥物管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 和其他監管機構也抱持相同看法，那麼我們將能在 10 月份的時間範圍內，提供數百萬劑疫苗」

他補充說，疫苗有望於年底前在美國量產分銷，並預計 2021 年疫苗劑量可能提升至數億。

目前 FDA 尚未批准任何可治療 Covid-19 的藥物，且製藥商正在競相生產疫苗，美國衛生官員表示，預計新冠肺炎疫苗至少需要 12 到 18 個月的時間。

根據世界衛生組織 (WHO) 調查顯示，截至 4 月 30 日，全球有 100 多種 COVID-19 疫苗正在進行開發。