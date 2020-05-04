疫苗激勵風險性資產上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會暗示低利率將維持一段時間，寬鬆貨幣政策與充裕資金捍衛美股走高，代表小型股的羅素 2000 指數上漲 2.22%；

2. 歐洲多國疫情新增死亡人數創一個月新低，義大利也將於本週放鬆限制措施，激勵歐洲股市上漲，道瓊歐盟 50 指數上漲 6.16%。

新興市場

1. 中國 4 月非製造業採購經理人指數為優於預期的 53.2，顯示中國正持續從先前疫情衝擊中復甦，中國股市上漲 1.37%；

2. 印度新增感染人數增長速度下降、投資人樂觀看待疫苗研發進度，加上政府推出的刺激政策，印度股市延續好表現，上漲 9.3%。

3. 台灣第一季經濟成長率仍為正成長的 1.54%，疫情對經濟影響程度遠低於其他國家，加上電子業訂單良好，台灣股市上漲 7.42%。

債券市場

1. 儘管聯準會暗示將維持低利率，但在投資人對未來經濟看法轉趨樂觀下，美國公債殖利率小幅升高，美國政府債券下跌 0.41%；

2. 受到全球股市普遍上漲影響，全球高收益債券與新興市場債券表現良好，分別上漲 1.01% 與 1.54%。

原物料、匯率

1. 美國通膨無失控跡象、全球投資人避險情緒下降，黃金價格下跌 1.69%；

2.5 月開始主要產油國將開始減產，原油供需將改善，布蘭特原油價格上漲 23.32%。

資料來源: Bloomberg, 2020/05/04（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/01）

資料來源: Bloomberg, 2020/05/04（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/01）

三大市場關鍵事件及分析

1. 醫療保健、生技類股默默收復失土

醫療保健類股與生技類股都幾乎回到今年以來高點，展望未來，防禦性質較強的醫療保健類股更適合長期投資人。

資料來源：Bloomberg，採標普 500、標普 500 醫療保健與 NASDAQ 生技指數，「鉅亨買基金」整理，2020/4/29。

2. 外匯存底驟降，土耳其里拉大貶

二月底以來，土耳其外匯存底減少 234 億美元，里拉對美元貶值近 11%，考量到大量美元計價債務，土耳其恐繼續面臨嚴重資金外流。

資料來源：Bloomberg、BIS，「鉅亨買基金」整理，2020/4/29。

3. 聯準會重申低利率，預警第二季狀況不佳

美國聯準會維持利率不變，預計中期經濟前景有相當大的風險，聯準會將持續購債以提供企業流動性，並呼籲國會加大力道支撐經濟。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/4/30。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/29。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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