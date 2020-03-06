TCL折疊螢幕升級 明年推三折螢幕手機

週五 (6 日)TCL 表示，將在明年年初推出首款折疊螢幕手機。而 TCL 折疊螢幕將與華星光電合作，採取三折螢幕方式。而該產品螢幕可從 6.65 英吋展開至 10 英吋。

由於是三折螢幕顯示，所以在折疊技術上不同於現在三星和華為的產品。據 TCL 相關負責人介紹，該產品採用 TCL 首創的 DragonHinge 鉸鏈技術，並結合 ButterflyHinge 鉸鏈技術，可實現向內、向外兩種折疊方式。

圖片: the verge,TCL 三折手機媒體試用機

從螢幕尺吋的變化來看，該款手機可橫跨平板、小型平板、手機三種不同應用形態。

除此之外，TCL 還展示另一款的折疊螢幕產品，即 TCL Rollable Concept。TCL Rollable Concept 是 TCL 首創，它的螢幕可以從機身兩側捲出，將螢幕從 6.75 英吋延伸成 7.8 英吋，完成這種變身只需要單手按壓一鍵即可。

資料來源: TCL,Rollable Concept 官方設計圖

這種形態與市面上的可折疊螢幕手機相比，最大特色是可以在不改變機身厚度的前提下，實現一部迷你平板電腦功能性和一部手機的便攜性，它機身的厚度僅為 9 毫米，且它還巧妙地避免折痕和皺紋的缺點。

TCL 認為，智慧手機的發展趨勢是螢幕佔比越來越高，邊框越來越小。TCL 全球產品中心總經理李炫弘指出，未來消費者對螢幕的可視面積需求將越來越高，從現在 70% 到全面螢幕的 100%，未來可能會是 200%，甚至更高。

他進一步指出，在這趨勢發展之下，相應的產品形態也將朝向柔性化、便攜化發展。因此以軟性 AMOLED 產品角度來看，折疊螢幕仍屬於過渡性應用產品，可捲曲螢幕才是軟性 OLED 螢幕手機的最終形態。

不過，有分析指出三折螢幕手機有不少問題，第一鉸鍊耐用度，因為又多一個鉸鍊，使得整機的故障率會增加；第二，三個螢幕勢必電池用量要更高，再加上三個螢幕，整體重量也將增加；第三，手機在完全折疊時的厚度將變厚，攜帶是否具便利性是有疑慮；第四，則是最重要的「價格」，以目前推出的折疊手機售價平均逾 1500 美元來看，三折螢幕售價能有多大的吸引力，是個疑問。

