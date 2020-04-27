〈雄獅展望〉攜農委會射營運四箭 拚國內銷售營收增3倍

新冠肺炎疫情重創觀光業，在農委會和相關政府部會的牽線下，台灣最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (27) 日宣布與農委會合作，射出新的營運四箭，集團董事長王文傑表示，未積極著墨的國旅和入境市場營收，將力拚增加 3 倍，一年後從目前 20 億元成長到上看 60 億元。

王文傑指出，雄獅應有策略高度，帶領產業共襄盛舉，希望過去出境旅遊做的好的旅遊業也能積極投入推動國旅，強調過去雄獅僅推廣台灣之美，現在要全面推廣台灣之好。

王文傑也說明，營運將設新四箭，分別為與政府偕同「產業振興與推廣」、強化安心出遊的「國民旅遊」市場，配合休閒農場的體驗遊程、以「Lion Select 雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮、及「欣食旅」的餐飲事業從產地到餐桌。

雄獅此次與農委會的合作，首波將選農委會百大農業精品，在農委會和雄獅的雙重認證前提下，選出具產銷履歷、國際獎項和在地職人等特色商品，提供雄獅 500 萬名會員於「欣嚴選」平台下單，並以雄獅忠孝概念店為示範店，逐步推廣至全台 40 間指定門市展售，力拚串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗。

王文傑直言，一場疫情使反全球化浪潮已成形，雄獅過去經營的出境旅遊全面熄火，因此必須打破過去成功經驗找出新營運模式，其中，「Lion Select 雄獅嚴選」過去一向在規劃的願景內，在疫情衝擊下反而加速發展出新的營運模式，並使集團資源重新調配。