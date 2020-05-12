比特幣誕生後第三次減半啟動 價格不漲反跌

比特幣週一 (11 日) 啟動了第三次獎勵減半，歷史上來看，這種調整往往伴隨比特幣價格的大漲，不過目前在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響之下，效果並未顯現。

比特幣價格在台北時間週二上午 10:20，主要交易所報價約 8610 美元，24 小時跌幅約 1.4%，近 7 日跌幅約 3.5%。

(圖表取自 Coindesk)

此次「減半」是比特幣 11 年歷史中的第三次，挖礦回報由每開採一個區塊獲得 12.5 個比特幣，減半後降為 6.25 個比特幣，下一個減半將在 2024 年。

紐約 OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，對於現在的礦工來說，開採比特幣的動機更少，他們可能會轉向利潤更高的加密貨幣。因此，短期內，比特幣將面臨壓力。

但他認為，長遠來看，由於各國發動前所未有的財政和貨幣刺激措施，並注入全球經濟，機構交易者重新燃起了尋找法幣替代品的興趣。

自今年年初以來，比特幣已經上漲了 20%。避險經理 Paul Tudor Jones 支持以比特幣做為對沖通膨的工具，並幫助上週比特幣一度衝破 1 萬美元關卡，創 3 個月新高。

GAIN Capital 市場研究全球主管 Matt Weller 認為，雖然過去兩次減半都帶來大漲，但在疫情之下，對減半的預期已經先前反應，除了十多年前就已計畫好的、不可改變的供應減少之外，很難想像還有什麼更可預見的事件。

加密公司 JST Capital 聯合創辦人兼合夥人 Scott Freeman 表示，既然減半已經發生，那麼波動性應該從近期的高點回落。他預計，隨著最近機構投資者的興趣增加，以及散戶投資者的持續購買，加密貨幣生態系統將繼續增長。