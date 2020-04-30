比特幣急漲逾10% 突破8800美元 害怕錯過行情成主要驅力

在聯準會維持零利率，比特幣減半即將來臨之際，數位貨幣投資人情緒被帶動，比特幣週三 (29 日) 大漲 14%，上漲價格超過 1000 美元，快速挑戰 9000 美元關卡。

比特幣價格週四一度突破 8900 美元，至台北時間 30 日上午 9:10，Coindesk 報價為 8847 美元，24 小時漲幅 14%，遠高於 10 日及 50 日移動平均線，達近兩個月最高價位，投資人害怕錯過漲勢的心理，預計為此輪上漲的重要動力。

(圖表取自 Coindesk)

加密貨幣圈持續討論即將到來的獎勵減半。預計在 5 月 12 日前後，每 10 分鐘左右開採的新比特幣數量，將減少 50%，這是比特幣慣有的定期調整。在 2012 年及 2016 年，開採減半之前都出現價格上揚。

在過去 5 天裡，比特幣漲勢已達到 21%。

加密貨幣業者 SFOX 主管 Danny Kim 表示，過去 5 個月以來，媒體對比特幣減半的報導，以及 Google 對「比特幣減半」的搜索量不斷增加，這表明在即將到來的減半事件前，投資人「害怕錯過行情 (FOMO)」的情緒驅動市場。

除了急於進場的投資心態之外，市場參與者指出，今天的環境與前兩次減半有很大不同。

穩定幣提供商 Paxos 執行長 Charles Cascarilla 表示，和過去兩次相比，這次減半事件的發生，是在更加動盪、不確定性極高的市場總體經濟環境出現的。

以技術觀點來看，週四比特幣的價格突破了多個阻力點，包括 8000 美元的阻力、61% 的費波南西 (Fibonacci) 回檔技術位、100 日及 200 日均線，以及預期的 8500 美元阻力，這也讓許多分析師相信，比特幣趨勢已轉為向上。

(圖表取自 investing.com)

除比特幣之外，其他加密貨幣也普遍轉強，以太幣、比特幣現金 24 小時漲幅均接近 10%，萊特幣漲幅也近 8%。