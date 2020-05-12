盤前財經大事搶先讀2020年05月12日

今日操盤前瞻

美國 4 月核心 CPI

日本 3 月領先指標初值

股東會：夏都、京城銀、耀勝、勝麗、華上、旭德、大田

法說會：中租 - KY、雃博

後疫情時代：美國恐無法再容忍台積電「科技中立」？

自從美國總統川普開打美中貿易戰以來，有一家科技公司持續保持中立，試圖避免和任何一方交火，不過《彭博》專欄作家 Tim Culpan，如今台積電必須作選擇的時刻似乎已經來臨。閱讀全文...

15 家金控 4 月獲利回神 富邦金奪四冠王 華南金前 4 月獨虧

15 家金控今 (2020) 年 4 月獲利全數出爐，受到 4 月股市回神，擺脫 3 月有 4 家金控單月虧損的窘境，4 月所有金控全數恢復正數呈現獲利，其中，富邦金 (2881-TW) 蟬聯金控單月獲利、累計前 4 月稅後純益、累計每股純益再加上最佳進步王共奪「四冠王」，15 家金控 4 月合計獲利較前一個月翻倍。閱讀全文...

〈聯發科股東報告書〉研發費用再加碼 近 5 年研發費用衝 2800 億元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 營業報告書指出，去年研發費用達 630 億元，占營收比重達 25%，累積近五年研發費用已超過 2800 億元，遠超過董座蔡明介先前在股東會提及的 5 年研發費用 2000 億元，增幅達 4 成，印證積極布局未來的決心。閱讀全文...

〈儒鴻法說〉二大客戶 Nike、Lululemon 下修 3-4 成訂單 看景氣 V 轉不樂觀

成衣代工廠儒鴻 (1476-TW) 受到疫情影響，客戶擴大下修訂單，董事長洪鎮海昨 (11) 日坦言，目前二大主要客戶 Nike 及 Lululemon 第三季訂單下修幅度達 30-40%，且他認為，後續需求出現 V 型反彈的看法，太過樂觀。閱讀全文...

〈國巨股東報告書〉揭示「新國巨」四大營運方針 強化併購後管理整合

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今年第三季可望完成併購基美 (KEMET)，董事長陳泰銘在今年股東報告書中，也揭示「新國巨集團」的四大營運計畫，並強調將落實併購後管理整合，持續優化產品及客戶組合。閱讀全文...



