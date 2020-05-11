保障老年人買投資型保單 錄音錄影擬下修至65歲

金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，年長者買投資型保單，一旦投資虧損，就要拿本金補，且年紀愈大要補的費用愈高，這是很多保險業都沒說清楚的風險，保險局發現，保戶到了 65 歲以上，危險保費就大幅提高，因此針對長者投保投資型保單的錄音錄影，研議下修年齡門檻從原本的 70 歲，降低至 65 歲。

立委吳秉叡 4 月底曾表示，受疫情衝擊，許多老年人過去所買的投資型保單消費糾紛大增，擔憂投資型保單恐成為國內下一個本土金融風暴，因此建議是否將銷售時規範錄音錄影的年齡層降低，對此，金管會主委顧立雄今日首度對外表示，長者投保投資型保單的錄音錄影，研議下修年齡門檻降低至 65 歲。

保單有豁免遺產稅的效果，過去 70 歲以上高齡者想買保單，但理專因為業績壓力大，會推銷投資型保單，之前行情好，投資型保單連結的基金績效當然好，但是最近許多立委協助處理民眾陳情案，發現因為疫情影響資本市場行情，造成境外基金、債券淨值大降，連帶使得保單價值不斷縮水，甚至有些恐有保單失效之虞，因此近期接獲愈來愈多投資型保單消費糾紛，引發立委要求調整投資型保單銷售與年長者的規範。

顧立雄今天表示，保險局發現長者買投資型保單，到了 65 歲以上，危險保費確實就有一定比例大幅提高，一旦投資虧損，就要拿本金去補，以維持保單帳戶價值，隨年紀增長，費用也跟著大幅提升，也就是說，年紀愈大要補的費用逾高，這部份是很多保險業都沒說清楚的風險，這點金管會很關注。

顧立雄進一步指出，現行保險業或銀行要賣投資型保單，都要做 KYC（認識客戶）跟 KYP（認識商品），其中賣給 70 歲長者更要錄音錄影，是否要將錄音錄影年齡下修至 65 歲，保險局正在研議中。