兒童保單死亡理賠修法 擬採限額給付喪葬費用

《保險法》第 107 條載明，若為兒童投保壽險，須年滿 15 歲才可請領死亡給付，但是近年意外事故頻傳，且涉及不少 15 歲以下兒童死亡案例，使得「未成年保單」身故給付修法問題再起，據了解，金管會修法方向研擬採限額給付喪葬費用。

立法院財委會本周一 (11 日) 將審查保險法第 107 條條文修正草案，我國保險法對未成年人投保死亡保險的規範歷經多次變革，於 1929 年訂定之初，是採全面禁止未滿 12 歲未成年人投保人壽保險及傷害保險，1963 年修正為僅禁止投保人壽保險，1997 年則取消限制開放投保兒童保單。

直到 2000 年，三讀通過的保險法第 107 條，是限制未滿 15 歲的未成年人所投保的人壽保險，死亡給付於被保險人滿 15 歲之日起發生效力，如於未滿 15 歲前身故，保險人只可以領回加計利息退還所繳的保險費，或返還投資型保險專設帳簿的帳戶價值。

但是近幾年發生的重大災害中，包括復興空難、台南 0206 地震、普悠瑪翻覆事故等，都有未滿 15 歲的孩童去世，引發立委關注依照目前法規，退回的保險費連付喪葬費用都不夠，因此提議修法。

金管會表示，兒童保單要不要理賠之所以爭議不休，主要是若依據立委所提「如因不可抗力之因素並經主管認定者應予死亡給付」，其中的「不可抗力之因素」在法律上是不確定的法律概念，也就是說，可能發生身故時家屬和主管機關認定有疑義的問題存在。

另外，還擔憂衍生出為未滿 15 歲的孩童投保死亡保險會出現道德危險，因為曾經發生幾起父母謀害小孩詐領保險金的事件。

金管會表示，為兼顧道德危險防範及人性尊嚴，並避免日後衍生認定爭議，該會建議宜採「限制死亡保險金額」，並以喪葬費用為限作為修法方向，至於喪葬費用要給多少錢，則參酌第 107 條之 1 有關受監護宣告尚未撤銷者之規定，也就是，以不超過遺產及贈與稅法第 17 條有關遺產稅喪葬費扣除額之一半為限。