國籍三大航空4月營收衰幅4成起跳 台灣虎航暴減99%

航空客運都受新冠肺炎疫情重創，國籍三大航空業者今 (11) 日公布 4 月營收，年減幅至少 40% 起跳，其中華航 (2610-TW) 表現平穩，略較上月回升，長榮航 (2618-TW) 則續創近 11 年來新低，台灣虎航 (6757-TW) 單月營收更僅剩下 300 餘萬元，年減幅高達 99%。

法人預期，在出境旅遊全面停擺之際，不排除航空業第二季將較第一季下滑，短期先觀察空運漲價，能否挹注更多業績動能。

華航 4 月合併營收 83.22 億元，已較上月回升 0.72%，仍年減 41.71%，前 4 月合併營收 406.95 億元，年減 25.67%；其中，貨運營收達 73.95 億元，年增幅達 111%，占總營收比重高達 88.86%，顯示貨運業績暴增，有助穩住整體營運。

長榮航過往以客運為主，營收比重至少 70% 起跳，在空運低迷之際，營收持續探低，4 月合併營收 58.9 億元，月減 13.21%，年減 62.34%，累計前 4 月合併營收 361.23 億元，年減 39.75%。

台灣虎航同樣續創新低，4 月合併營收僅剩 320 萬元，月減 97.54%，年減 99.62%，累計前 4 月合併營收為 16.22 億元，年減 51.77%。

法人認為，航空公司今年多半呈現大虧狀態，不過，空運業務一枝獨秀，華航和長榮航更確定將空運運價一口氣上漲 45-50%，長榮更訂出紐約每公斤 500 元、洛杉磯 365 元的運價，創歷史新高，預料在航班大減的影響下，高運價將一路維持。

不過，空運貨攬業者捷迅 (2643-TW) 提醒，今年初以來，已有不少過往走空運的貨品改走海運，以因應高運價，未來待疫情緩解後，消費者是否習慣改採海運快遞運送，導致空運版圖結構性轉變，有待觀察。