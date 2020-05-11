〈新冠肺炎疫情〉台灣連29天無本土病例 餐飲活動放寬至250人

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (11) 日宣布，國內新冠肺炎再度零確診，但新增 1 例死亡個案，隨著疫情緩和，台灣已連續 29 天未出現本土病例，因此，餐飲活動人數將進一步放寬，上限可達 250 人，每桌最多 8 人，桌與桌的距離維持 1.5 公尺。

陳時中指出，餐飲活動將放寬至 250 人，1 桌最多 8 個人，要維持 1.5 公尺社交距離，評估可以到 30 桌左右，因此，這樣規模的婚宴是可以舉辦的，大型婚宴場所有很多，先觀察執行狀況。

陳時中表示，希望餐廳採取實名制，如果有疫情需要疫調時，才能更有效率的釐清，但涉及個資，需與資安單位研議可行性，未來研擬採行鼓勵性質，推動「樂活防疫標章」餐廳，給予落實防疫策略的餐廳標章，供民眾選擇餐廳時參考。

國內目前維持在 440 例確診，今天新增第 7 例死亡個案為 40 多歲男性，3 月 19 日發病、21 日就醫、24 日確診，入院時無肺炎，收治一般隔離病房，3 月 28 日因呼吸喘轉至加護病房隔離，使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭，不幸於昨 (10) 日病逝。

專家諮詢小組召集人張上淳說明，雖然這名個案並非老年人，也沒有慢性病史，但在發病初期病情變化相當快速，住院短短幾天就出現肺炎，可能因疾病特性導致「細胞激素風暴」，即是免疫系統失控，醫療團隊直接使用葉克膜，希望讓血氧回穩，但最後沒能順利度過。