〈新冠肺炎疫情〉台灣連24天無本土病例 8日起滯湖北民眾可自行返台

疫情指揮中心今 (6) 日宣布，國內新增 1 例境外移入新冠肺炎 (COVID-19) 病例，累計確診達 439 例，不過，台灣已連續 24 天無本土病例，指揮官陳時中表示，將逐步放寬防疫措施，自 5 月 8 日起，滯留湖北民眾可自行返台，但仍須集中檢疫 14 天。

陳時中指出，今天新增境外移入個案為 30 多歲女性，於今年 1 月至英國工作，4 月 26 日返國，當天即有鼻塞、倦怠症狀，入境時主動申報，由機場檢疫人員採檢並送至集中檢疫所，檢驗結果為陰性，27 日入住防疫旅館，期間出現味覺異常症狀，於今日確診，目前住院隔離治療。

根據統計，我國累計 439 例確診，分別為 348 例境外移入，55 例本土病例及 36 例敦睦艦隊，其中 339 人已解除隔離。至於 129 名自印度返台民眾，檢驗結果均為陰性，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，經密切關注掌握中國疫情情勢，評估風險已逐步降低，當地的交通及人流往來也在逐漸恢復中，基於滯留湖北民眾返台需求及防疫安全的整體考量，8 日起可自行返台，不過，搭機時應加強防護作為，並於返台後集中檢疫 14 天。

陳時中進一步指出，考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，將逐步評估開放各項防疫措施。其中，高山型國家公園 (玉山、太魯閣、雪霸) 預計明 (7) 日公告回復山屋原申請數量。此外，因應防疫需要，不開放民眾進場的中華職棒例行賽，自 8 日起，每場比賽開放 1000 名觀眾進場觀賽，

指揮中心強調，民眾享受休閒時光的同時，也要維持良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。

