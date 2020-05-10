鴻海法說本周登場 聚焦五大看點

鴻海 (2317-TW)本周五 (15) 日將舉行線上法說，除將公布第一季財報外，市場也關注董事長劉揚偉對第二季及下半年展望看法，另外先前宣布將在珠海興建封測廠、最新產能狀況、客戶 5G 新機進度等，都將成法人焦點。

劉揚偉在前一次公開法說上指出，今年在疫情影響下，上半年營運將由過往的「五窮六絕」變成「二窮三絕」，第二季的營運會回到過往第一季水準，上半年可望持平去年同期。

隨著疫情由在歐美地區爆發，影響由供給端轉為需求端的情況下，外界也關注，劉揚偉是否會改變原先對第二季的看法，以及對各產品線以及下半年的展望。

而鴻海中國廠區近來時常傳出因為訂單減少，部分廠區減少員工加班、要求員工休假的傳聞，加上中國外的部分地區也面臨停工的問題，整體產能近況更新則是另一焦點。

此外，與客戶 5G 新機的研發等狀況，是否有因為疫情影響導致進度改變，預計也將成為法人關切的重點問題。

而鴻海日前宣布，將在中國青島展開半導體高端封測項目計畫，預計今年動工、明年投產、2025 年量產，進一步的發展方向以及細節內容，也可望由劉揚偉親自在法說會中說明。

鴻海也預計將於法說會上公告首季財報，受到疫情影響，四大產品線均呈現衰退，季營收 9296.8 億元，季減 46.6%、年減 11.99%，為 2017 年第三季以來，首度失守兆元大關並同步寫下 11 季新低，且在防疫、人力成本增加，子公司工業富聯、鴻騰獲利衰退下，均對鴻海首季獲利產生壓力。