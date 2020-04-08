瀚宇博3月營收月增67% Q2重返百億元超越去年同期

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW)今 (8) 日公告 3 月營收，在伺服器相關應用挹注之下，單月營收 35.32 億元，月增 67.53%，年增 6.47%，創 6 年來同期新高；第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；瀚宇博預估，第二季營收可望重返百億元，並優於去年 108 億元。

瀚宇博表示，近期明顯感受到突然升起的 NB 需求，主要是因全球各地民眾開始在家上班、上課、遠距等等市場興起，市場開始急需添購 NB 或 PC，目前主力生產 NB 及 PC 板的江陰廠稼動率已回升優於過去淡季水準，將反映在 4 月營收上。

瀚宇博近年致力優化產品組合提高附加價值，運用原有擅長 NB 應用板基礎，以高階商用機種及電競應用板為目標，隨著 5G 發展引發資通訊革命，帶動網通週邊運用，網通占比逐步拉升，特別是公司目前開發的高層數伺服器應用板，已逐步成主力產品。

瀚宇博的產品面應用分散，包括 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，在市場分佈上，PC 占比重 39%，網通占 21%、機上盒占 11%、電視占 4%、伺服器占 6%、遊戲機占 5%、汽車占 1%、其它則占 13% 的水準。

而瀚宇博 3.7 億股現金增資案，將在 4 月 23 日除權交易，也是今年以來首家 PCB 廠市場籌資案，擬募資約 12.47 億元。