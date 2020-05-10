〈觀察〉4月金控獲利回神恐曇花一現 紓困+降息成衰退隱憂

15 家上市櫃金控獲利陸續出爐，受惠新冠肺炎疫情和緩、全球股市反彈，金控旗下的壽險、銀行投資股債部位從評價損失轉為利益，進而推升金控獲利成長，但值得注意的是，過去扮演支撐獲利主力的淨利息與淨手續費兩大獲利支柱，卻越來越疲乏無力，不少銀行甚至收益衰退，預期在降息、紓困影響下，金控上半年獲利恐仍面臨衰退隱憂。

分析金控獲利結構可發現，從去年開始不少銀行手續費與淨利息收益幾乎陷入停滯零成長的階段，部分銀行更因降息、利差縮小，市場同質性高導致利息與手續費兩大核心收益陷入負成長困境，獲利來源改由財務操作支撐。

以近兩個月獲利表現來說，3 月受疫情蔓延歐美衝擊，全球股市一片慘綠，台股也無法倖免於難，讓肩負護盤任務的公股銀蒙受投資評價損失，在利息、手續費收益零成長，股債投資虧損夾擊下，銀行 3 月獲利慘兮兮，匯銀龍頭兆豐金更出現金融海嘯後單月虧損，其他以放款為主又要配合政策買股穩盤的公股銀獲利幾乎是一片慘澹。

4 月儘管獲利回神，但細看獲利結構可發現，主要是全球股債回溫，銀行投資部位評價利益轉正所挹注，但實際上多數銀行的手續費、利息收益依舊毫無起色，部分甚至出現衰退，過去支撐銀行獲利的兩大核心業務，現在退居第二線，改由財務操作的「機會財」撐場。

儘管台灣疫情已逐漸趨緩，經濟活動可望陸續復甦，但銀行主管說，今年央行為減輕企業、個人資金負擔採取的降息，以及政府大力推動的紓困便民措施，這兩大挑戰恐將成為左右銀行今年獲利的核心關鍵，尤其是「條件寬鬆」近乎「人人有獎」的紓困，除了銀行須依規定提撥備抵呆帳外，等疫情結束後，債權能否如期、順利回收才是最大問題，加上降息效應將在第 2 季起逐漸浮現，這些都將成為銀行今年獲利最大挑戰。