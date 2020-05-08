〈美股早盤〉非農就業人數驟減2050萬 道瓊早盤仍續漲逾200點

美國勞工部於週五 (8 日) 公佈 4 月份非農就業人口變化，報減少 2050 萬人，雖創下史上最差表現，但減少幅度仍小於市場預估的 2200 萬人，失業率則報 14.7%。

儘管非農就業人口數據創歷史最差紀錄，但市場普遍認為，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情最嚴重的時期已經過了，對於經濟的損害也將逐漸疏緩，因此，美股於週五 (8 日) 早盤延續週四 (7 日) 的樂觀情緒，四大指數皆呈現上漲的趨勢，道瓊指數上漲超過 200 點，突破 24000 點。

新冠肺炎疫情

新冠肺炎在美國造成 125 萬人染疫、超過 75000 人喪命，從 3 月 21 日迄今約 3350 萬人申請失業救濟金，等於每 5 人當中將近 1 人在這一個月內失業。

美國總統川普於週四 (7 日) 表示，白宮考慮推行更多振興經濟的措施。NBC 報導，川普政府研擬第三度推遲報稅截止期限，從目前的 7 月 15 日延後到 9 月 15 日。

中美第一階段協議

中國國務院副總理劉鶴於週五 (8 日)，與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 及美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話通話，雙方表示將積極推動「第一階段協議」的成效。

然而，截至今年 4 月份為止，中國自美進口商品規模僅為 220 億美元，市場人士質疑，中國可能無法達到「第一階段協議」採購目標 760 億美元。

截至台北時間週五 (8 日)22 時許：

道瓊指數上漲 248.76 點或 1.04%，暫報 24124.65 點

那斯達克上漲 67.05 點或 0.75%，暫報 9046.71 點

標普 500 上漲 29.91 點或 1.04%，暫報 2911.10 點

費半上漲 19.33 點或 1.12%，暫報 1746.53 點

台積電 ADR 上漲 0.36% 至每股 52.51 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.669%

紐約輕原油上漲 3.35% 至每桶 24.34 美元

布蘭特原油上漲 2.55% 至每桶 30.21 美元

黃金下跌 0.65% 至每盎司 1714.50 美元

美元指數下跌 0.02% 至 99.885 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US)

梅西百貨早盤上漲 5.52%，達 5.35 美元。

梅西百貨於週四 (7 日) 宣佈，由於肺炎疫情對於該公司營運造成衝擊，並導致財報準備時程被迫延後，因此，原定於 5 月中旬公佈之第一季財報，將延後至 7 月 1 日公佈。此外，在 Q1 財報正式公佈之前，梅西百貨預計分別於 5 月 21 日及 6 月 9 日，先行公佈初步的財務數字供投資人參考。

隨著美國政府宣佈重新開放經濟活動，梅西百貨亦規劃了重啟營業的時程，但該公司表示，對於何時消費者會恢復購買行為，仍舊是個未知數。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.71 %，達 305.90 美元。

據報導指出，蘋果於本季將大幅提升在越南的 AirPods 生產作業，顯示在疫情期間，該公司正在實現中國以外地區的多元化生產，以分散長期將生產據點集中在中國的風險。

消息人士稱，蘋果最早在 3 月就開始量產，越南官員甚至為 AirPods 組裝廠提供特殊許可，以便工程師在疫情停產期間抵達越南，順利推進生產作業，預計第二季產能將達 300-400 萬，即總產量三成的 AirPods 皆由越南製造，但新款 AirPods Pro 生產不包含在內。

Uber (UBER-US)

Uber 早盤上漲 6.37%，達 32.83 美元。

Uber 於週四 (7 日) 美股盤後公佈 2020 財年第一季財報，淨虧損報 29 億美元，創下近 3 季以來最大虧損；然而執行長表示，核心業務的乘車預訂量在 4 月中旬已經觸底回彈。此外，為了削減成本，Uber 於週三 (6 日) 宣佈將裁員 3700 名員工，主要為支援及招聘部門，佔目前全球總員工人數 2.69 萬人的 14%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股虧損：1.70 美元，遜於 Refinitiv 預期的虧損 88 美分

營收： 35.4 億美元，年增 14%，合乎 Refinitiv 預期的 35 億美元，不計匯率影響年增率為 16%

淨虧損： 29.36 億美元，遜於市場預期的虧損 14.78 億美元，為過去三季中最大虧損

調整後 EBITDA ：虧損 6.12 億美元，年增 30%

總預定額 (Gross Bookings) ： 157.7 億美元，年增 8%，不計匯率影響年增率為 10%

外送 Uber Eats 訂單額： 46.8 億美元，年增 52%

乘車 Rides 預定額： 108.7 億美元，年減 5%

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月非農就業增減 (萬人) 報 -2050，預估 -2200，前值 -70.1

美國 4 月失業率報 14.7%，預估 20.0%，前值 7.8%

美國 4 月平均每小時薪資年增率報 7.9%，預估 3.3%，前值 3.1%

美國 4 月平均每小時薪資月增率報 4.7%，預估 0.3%，前值 0.4%

美國 4 月勞動參與率報 60.2%，預估 61.6%，前值 62.7%

美國 4 月平均每週工時 (小時) 報 34.2，預估 33.5，前值 34.2

美國非農就業人數變化 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

美國銀行經濟學家 Michelle Meyer 表示，自 3 月份以來，美國開始採取封鎖防疫措施，並對於就業市場造成立即的衝擊，首當其衝的為餐飲休閒產業、零售業、以及航空業。Meyer 表示，目前經濟正在面臨戰後以來最大也最快速的打擊，在相當短的期間內，GDP 的衰退幅度將會相當劇烈。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，即便在金融海嘯時期，員工的薪資波動幅度也尚屬穩定，但由於肺炎疫情對於營運造成打擊，企業目前已開始削減員工薪資，而員工為了保住工作崗位，也會願意接受減薪。

Zandi 亦指出，目前經濟衰退的主要原因，是來自於企業關閉所造成的供應鏈阻斷，但在經濟重啟之後，需求面的問題將會更加嚴重，失業及減薪造成消費者財富縮減，因此將導致消費者支出隨之下降。

Zandi 預期，在接下來幾週，失業人口將會到達高峰，但若第二波疫情感染並未發生，則失業率將有望逐漸下降，並將於秋季降至 10% 左右。