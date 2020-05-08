新冠疫情衝擊買氣 Q2全球奢侈品銷售恐暴跌60%

根據貝恩管理顧問公司 (Bain & Company) 於週四 (7 日) 報告顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，導致全球消費需求萎縮，預期 Q2 全球奢侈品銷售恐將大幅下跌 60%。

自疫情爆發並蔓延世界各地後，各國政府紛紛採取居家隔離及社交距離等措施，降低了消費者出門購物的頻率，並導致零售業者被迫關閉，除此之外，國內及海外旅遊需求亦大幅縮減。因此，貝恩預估，包括服飾、珠寶、鐘錶、美妝產品等奢侈品的全球銷售，於今年第二季將可能下跌 50% 至 60%。

肺炎疫情亦導致全球失業人口大幅攀升，根據國際貨幣基金組織 (IMF) 的預估，全球經濟正面臨著自大蕭條以來最嚴重的衰退。

儘管由於近期疫情呈現放緩跡象，各國政府已開始逐步放寬封鎖措施，但貝恩仍預估，今年全年奢侈品市場將萎縮 20% 至 35%，預期 2020 年的銷售額將為 1800 億至 2200 億歐元 (約 1950 億至 2390 億美元)，低於 2019 年的 2810 億歐元。

貝恩預估，奢侈品產業有望於 2022 年至 2023 年恢復至疫情前的水準，但復甦的速度仍取決於整體經濟狀況、消費者信心的重建、以及旅遊產業的回溫等。

此外，貝恩認為，中國市場消費者將為帶動奢侈品產業成長的主要動能，預估至 2025 年，全球奢侈品銷售將達 3200 億至 3300 億歐元，而中國市場佔整體銷售的比重將攀升至 50%，高於 2019 年的 35%。

此外，管理諮詢公司麥肯錫 (McKinsey & Company) 則預估，今年全球奢侈品銷售將下滑 35% 至 39%，而若奢侈品門市持續關閉 2 個月以上，則該產業約 80% 的上市公司，將面臨嚴重的財務壓力。