〈中光電法說〉Q1本業轉虧 純益年減逾9成 EPS 0.01元

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日舉辦法說並公布第 1 季財報，受傳統淡季、新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，節能、影像等兩大產品線出貨皆年減近 2 成，代表本業的營益率轉為負值，僅 - 2.26%，但業外挹注下，稅後純益仍有 500 萬元，季減 98.72%、年減 94.68%，每股純益 0.01 元，創下 2008 年第 4 季以來新低。

中光電第 1 季營收 83.69 億元，季減 36.04%、年減 25.77%，毛利率 15.82%，季減 2.43 個百分點、年減 0.51 個百分點，營益率 -2.26%，由正轉負，本業虧損 0.58 億元，不過業外挹注下，純益達 500 萬元，季減 98.72%、年減 94.68%，每股純益 0.01 元。

中光電兩大事業群在疫情衝擊下皆呈現衰退，其中，節能產品第 1 季出貨量約 841.4 萬片 / 台，季減 22%、年減 16%，營收則約 43 億元，季減 31%、年減 21%；影像產品第 1 季出貨量約 16.9 萬台，年減 17%，營收則約 21.02 億元，年減 36%。

展望今年，中光電表示，第 2 季可望在產能與供應鏈恢復下，出貨量將恢復正常水準，但影像產品仍則受國際運動賽事取消影響，估成長動能放緩，而面對疫情、全球經濟衰退下，將持續朝影像識別、人工智慧和雲端加值服務等技術領域移動。