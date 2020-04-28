〈中光電法說〉Q2節能、影像兩大事業群出貨可望季增2成

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日舉辦法說並公布第 1 季財報，展望第 2 季，中光電表示，筆電、醫療顯示器需求強勁，加上第 1 季基期低，估節能、影像兩大產品線出貨量，都將季增 2 成以上。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿表示，目前產能與供應鏈逐漸穩定，預期第 2 季整體出貨量將季增 2 成，其中，受惠居家辦公、遠距教學需求，筆電產品出貨量將季增 3 成，顯示器產品則在醫療等特殊應用需求增溫，估季增 1 成，電視則因消費產品需求不明朗，估季減 10-15%。

林惠姿指出，訂單能見度已可看到 7 月，預期第 2 季將達去年第 3 季旺季水準，其中又以筆電需求最好，但下半年關鍵仍要看歐美疫情變化，將牽動手機、電視等消費性產品需求。

法人也關注 miniLED 背光產品進度，林惠姿指出，miniLED 仍是未來趨勢，但預期未來 2 年仍不會大量生產，將主要應用在電競等高階筆電上，6 月中光電也將配合客戶推出搭載 miniLED 的電競筆電，但數量不多。

影像產品方面，事業群總經理陳士元表示，受疫情、全球體育賽事取消造成銷售放緩，全年出貨將減少，但第 1 季基期較低，預估影像產品第 2 季整體出貨量將季增 2 成以上，但大型大型場館及商業用機種需求遞延，預期今年第 4 季後才有機會恢復。

陳士元進一步指出，目前家庭娛樂及教育機種銷售動能維持、SSI 機種出貨穩健成長，今年也將推出 4K 高解析度、電競投影機等，第 2 季亞太教育標案也將陸續陸續出貨，有助營運動能，另外面對貿易戰、疫情，也將加速南科廠建置。