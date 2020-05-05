台股重回5日線 投信：財報旺季大盤攻高不易

台股今 (5) 日在美股收紅、傳產股帶頭點火下，上漲 54.17 點收在 10775 點往 5 日線靠攏，投信法人認為，在財報壓力測試下，台股要進一步攻高恐有難度，投資人需留意逼近套牢賣壓區時，大盤橫盤整理時的止穩強度，包括 5G、雲端與資料儲存等產業仍是投資亮點。

富達投信表示，台股走勢與美股連動性高，從財報表現來看，截至 5 月 1 日，美股財報優於預期比例約 69%，低於過去 4 季優於預期平均比重約 75%，其中又以銀行類股表現較弱， 儘管疫情對企業獲利衝擊效應仍持續消化中，但包括雲端服務、資料中心硬體與宅經濟等產業表現可望優於預期。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，在雲端服務部分，龍頭企業亞馬遜 (Amazon) 第 2 季可能因防疫支出導致單季虧損，但電商動能仍穩定，加上公司看好 AWS 雲端服務成長、加上企業將作業流程以及資料存於公有雲系統中，因此持續升級資料中心內的資料交換系統與網路系統。

消費電子巨擘蘋果 (Apple)(AAPL-US) 第 2 季營收仍較去年增加 0.5%，加上毛利率與獲利率表現優於市場預期，儘管短期受到疫情影響消費動能，但考量 iPhone 5G 手機仍可望在 9 至 11 月發表、銷售，在用戶忠誠度高、換機潮與對應 5G 供應鏈的營運動能下，可望挹注蘋果營收表現。

富達投信表示，5G 建設與通訊服務仍是各國重點發展的關鍵產業，而疫情只是讓需求延後並非消失，因此選股仍以 5G 相關類股龍頭為宜。

富達投信建議，可逢低回首選布局 5G 供應鏈，包括中國大陸 5G 建設與 5G 手機終端供應鏈。其次為疫情加速遠端工作 (Work from home) 與雲端運算與產生的筆記電腦、網通、伺服器等設備需求。

另外，隨著中國長期推行製造自主化，受惠轉單的電子零組件個股皆為投資人震盪逢低可留意買點的亮點族群。