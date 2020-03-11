永冠-KY Q1受疫情影響 下修全年出貨噸數目標

鑄件大廠永冠 - KY (1589-TW) 中國子公司至 2 月 21 日才全數復工，預期 3 月可恢復至 7 成產能，但第 1 季營收將明顯受疫情影響，永冠並因此修正今年出貨目標，由原定的年增 2 成，下修至年增 1-2 成，不過今年再生能源類營收占比將維持 6 成以上，有助支撐獲利。

永冠 95% 產能都在中國，受中國延後復工衝擊較大，中國子公司延後到 2 月 17 至 21 日間才陸續復工，不過，目前集團各子公司內部均未出現疫情感染情況，預期 3 月可恢復至 7 成產能，並逐漸恢復正常生產，但第 1 季營收將因疫情情況受到較大影響。

永冠去年出貨量達 16.4 萬噸，永冠原先預期，今年在再生能源類產品需求持續擴增下，全年出貨目標設定為 19.6 萬噸。不過，受疫情因素影響，永冠調整今年出貨目標為較去年成長 10-20%，出貨噸數約 18-19.6 萬噸。

受惠風電需求強勁及產能持續提升，永冠去年第 4 季單季出貨噸數改寫第 3 季新高紀錄、達 45612 噸，再生能源出貨占比首度突破 6 成，且風電產品毛利率表現較佳，有助推升獲利表現。

永冠表示，目前再生能源類訂單能見度高，客戶需求維持強勁，將持續提高產能，預期今年再生能源類營收占比將延續去年第 4 季趨勢，維持 6 成以上，為今年營運主要成長動能，而注塑機及產業機械市場展望則相對謹慎保守。