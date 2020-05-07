如興攜手NTX優化製程 新品良率衝98%

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 攜手中國長勝紡織科技 (NTX)，優化印染技術及生產製程，如興董事長陳仕修表示，在製程改良下，生產的丹寧牛仔褲產品良率可望提升到 98%，交期也縮短到 80 天。

陳仕修表示，交期長、成本高與環保是丹寧產業面臨的三大核心問題，因此與 NTX 合作，運用 NTX Cooltrans 冷轉印的印染技術，將科技創新帶入傳統紡織，改善生產製程。

陳仕修解釋，冷轉印的技術去除大量運用水洗及化學印染的過程，未來全新製程將大幅縮短從胚布到丹寧牛仔褲的生產週期，新產品良率也可望提升至 98%，將有助提高生產效率、成品的穩定性與良率。

此外，導入新技術後，如興生產週期可望由原本 120-140 天，大幅縮短至 60 天，交期最多可提前 80 天，陳仕修認為，在目前全球疫情大爆發的時刻，也有助客戶營運資金效率。

據了解，雙方合作後，會先將技術小規模導入如興生產，並逐步推動到客戶端，後續也不排除成立合資公司，並將整個製程升級的技術推往整個產業發展，帶動

NTX 成立於 2000 年，是中國首家紡織品冷轉移印花技術，設備，耗材，技術支持和培訓整體解決方案提供商，擁有國內外 70 多項發明和應用專利，今年更被「Fashion For Good」選入第七批加速器計劃。