調查：疫情衝擊 美國半數以上中小企業擔憂半年內倒閉

美國人力資源管理學會 (SHRM) 週三 (6 日) 發布調查警告，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情可能會造成美國多數中小企業，在半年內倒閉。

這項調查針對 375 家公司，於 4 月 15 日至 21 日進行，調查並未考慮部分州可能提前復工。

調查結果顯示，有 52% 的受訪者，預計公司在 6 個月內倒閉，約 14% 表示不確定；62% 的公司表示營收下滑，有 12% 的公司稱營收上升；在營收下滑的公司中，有 47% 減少 10-30%，41% 減幅超過 30%。

SHRM 總裁兼執行長 Johnny C. Taylor 表示，他們過去幾個月以來，一直追蹤疫情對工作、工人和工作場所的影響，但最新的調查結果或許是迄今為止最令人震驚的發現，因為中小企業確實是經濟的支柱。

他說：「當有一半人說他們擔心被淘汰時，請記住：我們談論的是大約 1400 萬家企業。」

在員工部分，時薪工人所受的打擊最大，有 80% 的企業都裁減了時薪工人，60% 的被調查企業解雇了受薪工人。有三分之一的企業預計裁員將是永久性的。

調查還發現，有 47% 的小型企業不熟悉《家庭優先冠狀病毒應變法案》(FFCRA)，雖然有三分之二以上的人已經或打算根據《薪資保護計畫》申請貸款，但有 21% 的受訪企業不熟悉程序。