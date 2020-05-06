總統就職紀念幣銷售 首次開放線上申購 每枚金幣5.6萬元

台灣央行今 (6) 日宣布，為慶祝我國第十五任總統、副總統就職，委請台灣銀行公開發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，本次銷售採「網路線上申購」和「現場排隊購買」兩種方式，數量均與上屆相同。

央行指出，明 (7) 日上午 10 時起就可上網申購，或 5 月 20 日起前往台灣銀行各分行 (簡易型分行除外) 排隊購買，本次將銷售金幣 10000 枚，每枚售價新台幣 56000 元，而銀幣 50000 枚，每枚售價新台幣 1600 元。

央行發行局長施遵驊說明，本次銷售金幣和銀幣數量，均與上屆相同，不同的是首次增加網路申購方式；網路線上申購配售金幣 7000 枚、銀幣 35000 枚，現場排隊購買配售金幣 3000 枚、銀幣 15000 枚，每人每次限購金幣與 (或) 銀幣各 1 枚。

施遵驊表示，此次有 7 成的紀念幣數量供網路申購，主要是考慮網路的便利性和民眾的習慣，同時顧及習慣現場排隊的民眾需求。

本次紀念幣加鐫面額，具法償效力，金幣面額新台幣 2000 元、含金 1 英兩、成色 9999；銀幣面額新台幣 200 元、含銀 1 英兩、成色 999。

紀念金、銀幣正面主題圖案為總統蔡英文與副總統賴清德肖像，上緣鐫「中華民國第十五任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一○九年五月二十日 2020」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2020 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。

施遵驊也說明，台灣銀行自即日起於網站設置「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣網路申購專區 (https://coinset.bot.com.tw)」，明日上午才會開放，申購期間自 5 月 7 日上午 10 時起至 5 月 12 日中午 12 時止，申購數量若超過配額，將進行電腦抽籤，並於 5 月 12 日 17 時公告中籤名單，同時開放繳款至 5 月 15 日 15 時 30 分止；完成繳款者，可於 5 月 20 日起 1 個月內至選定的台灣銀行分行領取。